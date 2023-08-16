SBS Türkçe Canlı - 16 Ağustos 2023

SBS Türkçe Canlı - 16 Ağustos 2023Play47:54SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.52MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerAvustralya'nın yeni markası: Matildalarİlaç fiyatları ucuzlayacakSBS Learn EnglishShareLatest podcast episodesBir Avustralya markası: MatildalarYakında daha ucuz ilaç alabileceğizSBS Türkçe Haberler 16 AğustosAvustralya Miras Hukuku: hak ve sorumluluklarınız