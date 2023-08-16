SBS Türkçe Canlı - 16 Ağustos 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Avustralya'nın yeni markası: Matildalar
  • İlaç fiyatları ucuzlayacak
  • SBS Learn English
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Latest podcast episodes

WWC23 QTR FINAL AUSTRALIA FRANCE

Bir Avustralya markası: Matildalar

Parlemanto oturumu

Yakında daha ucuz ilaç alabileceğiz

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SBS Türkçe Haberler 16 Ağustos

Australia Explained - Inheritance Laws

Avustralya Miras Hukuku: hak ve sorumluluklarınız