SBS Türkçe Canlı – 27 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Melbourne'daki Fair Chimney Seyahat Acentası sahibi Burhan Falay, bu yıl havayolu şirketlerinin 2023 için early bird uygulamasına gitmediğine dikkat çekiyor.
- Cumhuriyet Bayramı, Batı Avustralya'da çok kültürlü müzik ve dans festivalinde kutlanıyor. Organizasyonu Türk toplum bireylerinden Filiz Şah yönetiyor.
- LGBTQIi+ toplumun haklarını koruyan Avustralyalı sporculara büyük destek var.
- Yaz ayları yaklaşıyor ve yüzmeyi bilmek her zamankinden daha önemli. Göçmen toplum üyelerinin boğulma riskinin çok daha yüksek olduğunu unutmamamız gerekiyor.