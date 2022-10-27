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SBS Türkçe Canlı – 27 Ekim 2022

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Published 27 October 2022 at 3:58pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 27 October 2022 at 3:58pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Melbourne'daki Fair Chimney Seyahat Acentası sahibi Burhan Falay, bu yıl havayolu şirketlerinin 2023 için early bird uygulamasına gitmediğine dikkat çekiyor.
  • Cumhuriyet Bayramı, Batı Avustralya'da çok kültürlü müzik ve dans festivalinde kutlanıyor. Organizasyonu Türk toplum bireylerinden Filiz Şah yönetiyor.
  • LGBTQIi+ toplumun haklarını koruyan Avustralyalı sporculara büyük destek var.
  • Yaz ayları yaklaşıyor ve yüzmeyi bilmek her zamankinden daha önemli. Göçmen toplum üyelerinin boğulma riskinin çok daha yüksek olduğunu unutmamamız gerekiyor.
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