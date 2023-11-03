SBS Türkçe Canlı – 3 Kasım 2023 Cuma

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması ve milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden salıverilmemesi kamuoyunun dikkatini Türkiye yargısına yöneltti. Gazeteci Yavuz Oğhan son gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Avustralya’da aranan Hakan Ayık dün Türkiye’de polisin yaptığı bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. ABD ve Yeni Zelanda tarafından da aranan 36 suçlu da aynı operasyon sırasında tutuklandı.
  • Hükümetin Nesiller Arası Raporu, Avustralyalıların önemli bir kısmının önümüzdeki yıllarda yaşlanıp işgücünden çıkacağını öne sürüyor. İş dünyası grupları ve ekonomistler, hükümete, emekliliklerin yaratacağı açık iş fırsatları için göçü bir çözüm olarak görmeye çağırıyor.
  • Türkiye Süper Ligi’nde haftanın maçı Fenerbahçe ve Trabzon arasında. Avustralya A Ligi’nde ise ligin en iddialı takımları henüz puan bile alamadı.
  • Dinleyici yorumları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca 
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