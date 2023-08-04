SBS Türkçe Canlı - 4 Ağustos 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü Program
  • Haberler
  • Aleviler Victoria Parlamentosu'nda
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye Gündemi
  • Spor
  • Dinleyici mesajları
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