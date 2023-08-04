SBS Türkçe Canlı - 4 Ağustos 2023

SBS Türkçe Canlı - 4 Ağustos 2023Play50:36Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.33MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerAleviler Victoria Parlamentosu'ndaYavuz Oğhan ile Türkiye GündemiSporDinleyici mesajlarıShareLatest podcast episodesSpor Haberleri 4 Ağustos'Türkiye’de cezaevleri artık gazetecilerin ikinci adresi'Avustralya'da bir ilk: Aleviler Victoria Parlamentosu'nda Sivas Katliamını andıGarma Festivali: Avustralya'nın en büyük yerli festivali