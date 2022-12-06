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SBS Türkçe Haberler 6 Aralık

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Published 6 December 2022 at 3:05pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 6 December 2022 at 3:05pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
HABER BAŞLIKLARI
  • Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan artırdı.
  • Hükümet ulaştırma endüstrisinde emisyonu azaltmaya çalışırken yeni bir elektrikli araç pilot projesi başlatıldı.
  • İlk Ulusların çocuklarının eğitimine 300 milyon dolardan fazla fon aktarılacak.
  • MHP lider Devlet Bahçeli Millet İttifakından başkan adayı tercihinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olduğunu açıkladı.
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