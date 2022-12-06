SBS Türkçe Haberler 6 Aralık

HABER BAŞLIKLARI
- Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan artırdı.
- Hükümet ulaştırma endüstrisinde emisyonu azaltmaya çalışırken yeni bir elektrikli araç pilot projesi başlatıldı.
- İlk Ulusların çocuklarının eğitimine 300 milyon dolardan fazla fon aktarılacak.
- MHP lider Devlet Bahçeli Millet İttifakından başkan adayı tercihinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olduğunu açıkladı.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası devam ediyor. Çeyrek Finallerde Asyalı takım olmayacak.