Temmuzdan itibaren öğrenci vizelerinde kapsamlı değişikliler

ÖNE ÇIKANLAR Çalışan sıkıntısı çekilen dalları bitiren uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma izni uzatılıyor. Ancak hangi bölümlerin mezunlarına bu hak tanınacağı konusunda belirsizlik var.

Federal hükümet hak tanınan bölümlerin her yıl tekrar güncelleneceğini açıkladı.

Uluslararası öğrencilerin okurken çalışabilecekleri saatler de değişiyor.

Uluslararası öğrencilerin okurken ve mezuniyet sonrası hayatını etkileyecek bir dizi değişiklik Temmuz’dan itibaren uygulamaya giriyor.



