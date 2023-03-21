Temmuzdan itibaren öğrenci vizelerinde kapsamlı değişikliler

Australia International Students

Students walk around the University of New South Wales campus in Sydney, Australia, Tuesday, Dec. 1, 2020. Source: AP / Mark Baker/AP

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Avustralya’da sıkıntısı çekilen dallardan mezun olan uluslararası öğrencilerin çalışma süresi uzatılıyor. Ayrıca, Öğrenci vizesiyle çalışma saatleri de Temmuz’dan sonra değişecek.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Çalışan sıkıntısı çekilen dalları bitiren uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma izni uzatılıyor. Ancak hangi bölümlerin mezunlarına bu hak tanınacağı konusunda belirsizlik var.
  • Federal hükümet hak tanınan bölümlerin her yıl tekrar güncelleneceğini açıkladı.
  • Uluslararası öğrencilerin okurken çalışabilecekleri saatler de değişiyor.
Uluslararası öğrencilerin okurken ve mezuniyet sonrası hayatını etkileyecek bir dizi değişiklik Temmuz’dan itibaren uygulamaya giriyor.

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