Türkçe: The Ode of Remembrance

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An Australian Light Horseman collecting poppies in Palestine during the First World War Credit: Australian War Memorial P0361.046

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The Ode of Remembrance her yıl Anzak Günü’nde okunan ve savaş döneminde yapılan fedakarlıkları konu alan bir şiir. The Australia War Memorial (Avustralya Savaş Anıtları) kurumu ile beraber SBS 45 ayrı dilde “The Ode of Remembrance” şiirini sunar.

Anzak Günü’nda milyonlarca Avustralyalı ülkesine hizmet veren, ülkesi için savaşan ve hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelandalıları anar. Zaman içinde anma törenleri karşı tarafın kayıplarını da dahil etmeye başladı.

Ode to Remembrance şiirinin Türkçesi

Biz yaşlanırken onlar yaşlanmayacak.

Yaşlılık veya yıllar onları bitkin düşürmeyecek.

Güneş batarken ve sabahları

Onları hatırlayacağız
Roll of Honour Australian War Memorial
Roll of Honour Australian War Memorial Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
Avustralya'daki Anzak Günü gelenekleri hakkında ilave bilgi için
Avustralya Savaş Anıtları kurumu
sitesini ziyaret ediniz.
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ANZAC Day Ode of Remembrance - Mixed 280323a - Turkish.mp3 image

Turkish: The Ode of Remembrance

SBS Audio

12/04/202300:30
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