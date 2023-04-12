Türkçe: The Ode of Remembrance

Anzak Günü’nda milyonlarca Avustralyalı ülkesine hizmet veren, ülkesi için savaşan ve hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelandalıları anar. Zaman içinde anma törenleri karşı tarafın kayıplarını da dahil etmeye başladı.
Ode to Remembrance şiirinin Türkçesi
Biz yaşlanırken onlar yaşlanmayacak.
Yaşlılık veya yıllar onları bitkin düşürmeyecek.
Güneş batarken ve sabahları
Onları hatırlayacağız
Avustralya'daki Anzak Günü gelenekleri hakkında ilave bilgi için sitesini ziyaret ediniz.
Roll of Honour Australian War Memorial Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
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Turkish: The Ode of Remembrance
SBS Audio
12/04/202300:30