Türkçe: The Ode of Remembrance

Anzak Günü’nda milyonlarca Avustralyalı ülkesine hizmet veren, ülkesi için savaşan ve hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelandalıları anar. Zaman içinde anma törenleri karşı tarafın kayıplarını da dahil etmeye başladı.





Ode to Remembrance şiirinin Türkçesi





Biz yaşlanırken onlar yaşlanmayacak.





Yaşlılık veya yıllar onları bitkin düşürmeyecek.





Güneş batarken ve sabahları





Onları hatırlayacağız



Roll of Honour Australian War Memorial Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4 Avustralya'daki Anzak Günü gelenekleri hakkında ilave bilgi için Avustralya Savaş Anıtları kurumu sitesini ziyaret ediniz.

