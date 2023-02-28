Укрaїна сьогодні - 28-02-2023

Майже цілу ніч з 26 на 27 лютого російська армія атакувала мирні населені пункти України ударними безпілотниками. Із 14 «шахедів» силами ППО України було збито 11. Зокрема, на Чернігівщині збито два російські «шахеди», один - на підльоті до Харківської області, один на Київщині, а 9-ть ударних безпілотників збили у небі над столицею. Також російські армійці завдали по Україні 5 ракетних та 13 авіаційних ударів. Зокрема, 3 удари були по Хмельницькому. Є 2 загиблих та поранені. Україна потребує подальшої підтримки партнерів у посиленні ППО - наголосив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.







Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі. Днями Президент В. Зеленський підписав укази щодо санкцій проти громадян Росії, зокрема, причетних до викрадення і депортації українських дітей.





Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти незаконно вивозять українських дітей із захоплених ними територій, прикриваючись різними програмами-навчання для старшокласників. Також російська влада запустила в Крим «потяг надії» для тих, хто хоче усиновити українських дітей. В росії їх позбавляють українців документів та ідентичності, що порушенням Женевської конвенції та геноцидом, - каже Дмитро Лубінець.



Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у січні заявила, що її відомству «вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14-ти тисяч українських дітей, які були викрадені та депортовані російською армією». Додому вдалося повернути лише 125 дітей-повідомила Герасимчук. За даними американських розслідувачів, російський уряд керує системною мережею таборів та інших закладів, які сприяють перевихованню та усиновленню дітей з України. У цих закладах у росії та на території окупованого Криму після повномасштабного вторгнення утримували щонайменше 6 тисяч дітей з України. У цих закладах, зокрема, українських дітей змушують робити окопні свічки, писати листи російським окупантам, відвідувати їхніх поранених у шпиталях. Також малих українців навчають користуватися зброєю та вимагають слухати брифінги російського Міноборони.





Russia’s invasion of Ukraine has triggered "the most massive violations of human rights we are living [through] today," United Nations Secretary-General António Guterres said on Monday 27 Feb 2023. That’s according to CNN. "It has unleashed widespread death, destruction and displacement," Mr Guterres said. Credit: Eskinder Debebe/UN Photo/Eskinder Debebe Учасники Міжнародної платформи з деокупації Криму заявили про готовність продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться в документі, оприлюдненому на сайті МЗС України. Підписантами заяви є Європейський Союз, Рада Європи, ГУАМ, а також низка країн, зокрема, Австрія, Велика Британія, Грузія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Туреччина, Угорщина, Франція та Японія. У документі підписанти також підтверджують невід'ємне право України на самооборону проти неспровокованої агресії росії. Вони також засуджують російське вторгнення в Україну і вважають, що саме РФ несе повну відповідальність за війну.









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