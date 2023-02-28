Укрaїна сьогодні - 28-02-2023

Before Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 44-year-old Ismahilov was the mufti of the Religious Administration of Muslims of Ukraine Umma. (2).jpg

Before Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 44-year-old Ismahilov was the mufti of the Religious Administration of Muslims of Ukraine “Umma”. After February 24, 2022, he went to the front as a volunteer and is now serving in one of the paramedic brigades in Bakhmut, the Donetsk region. Among the things that influenced Ismahilov to take up arms was the history of his own family. “The moskals (Russians – ed.) have been coming to my family for a century, destroying and taking away everything that belongs to us, everything that is valuable to us,” says Said Ismagilov. The man told his story to “Ukrainska Pravda”.

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28-02-2023. Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. На сході російська армія продовжує наступ на 5-х напрямках: Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Шахтарському. Минуло доби силами української оборони відбито понад 80 атак. На сході України зараз зосереджено майже 350 тисяч російських військових, кілька тисяч танків та біля тисячі гармат. Про це розповів в ефірі національного телемарафону військовий експерт Олексій Гетьман. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

Майже цілу ніч з 26 на 27 лютого російська армія атакувала мирні населені пункти України ударними безпілотниками. Із 14 «шахедів» силами ППО України було збито 11. Зокрема, на Чернігівщині збито два російські «шахеди», один - на підльоті до Харківської області, один на Київщині, а 9-ть ударних безпілотників збили у небі над столицею. Також російські армійці завдали по Україні 5 ракетних та 13 авіаційних ударів. Зокрема, 3 удари були по Хмельницькому. Є 2 загиблих та поранені. Україна потребує подальшої підтримки партнерів у посиленні ППО - наголосив у своєму щоденному зверненні президент Володимир  Зеленський.


Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі. Днями Президент В. Зеленський підписав укази щодо санкцій проти громадян Росії, зокрема, причетних до викрадення і депортації українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти незаконно вивозять українських дітей із захоплених ними територій, прикриваючись різними програмами-навчання для старшокласників. Також російська влада запустила в Крим «потяг надії» для тих, хто хоче усиновити українських дітей. В росії їх позбавляють українців документів та ідентичності, що порушенням Женевської конвенції та геноцидом, - каже Дмитро Лубінець.
Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у січні заявила, що її відомству «вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14-ти тисяч українських дітей, які були викрадені та депортовані російською армією». Додому вдалося повернути лише 125 дітей-повідомила Герасимчук. За даними американських розслідувачів, російський уряд керує системною мережею таборів та інших закладів, які сприяють перевихованню та усиновленню дітей з України. У цих закладах у росії та на території окупованого Криму після повномасштабного вторгнення утримували щонайменше 6 тисяч дітей з України. У цих закладах, зокрема, українських дітей змушують робити окопні свічки, писати листи російським окупантам, відвідувати їхніх поранених у шпиталях. Також малих українців навчають користуватися зброєю та вимагають слухати брифінги російського Міноборони.

Russia’s invasion of Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today, United Nations Secretary-General António Guterres said on Monday.jpg.
Russia’s invasion of Ukraine has triggered "the most massive violations of human rights we are living [through] today," United Nations Secretary-General António Guterres said on Monday 27 Feb 2023. That’s according to CNN. "It has unleashed widespread death, destruction and displacement," Mr Guterres said. Credit: Eskinder Debebe/UN Photo/Eskinder Debebe
Учасники Міжнародної платформи з деокупації Криму заявили про готовність продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться в документі, оприлюдненому на сайті МЗС України. Підписантами заяви є Європейський Союз, Рада Європи, ГУАМ, а також низка країн, зокрема, Австрія, Велика Британія, Грузія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Туреччина, Угорщина, Франція та Японія. У документі підписанти також підтверджують невід'ємне право України на самооборону проти неспровокованої агресії росії. Вони також засуджують російське вторгнення в Україну і вважають, що саме РФ несе повну відповідальність за війну.



Про це і більше слухайте тут: 
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