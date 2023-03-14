Україна сьогодні - 14-03-2023

Окрім сходу України, значно потерпає від обстрілів російської армії - південь. Понад півсотні артилерійських обстрілів російська армія щоденно завдає Херсонщині. Минулої доби одна людина отримала поранення. Знищено житлові будинки. Чоловік та жінка загинули внаслідок обстрілу російськими військами Миколаївщини. Семирічну дитину забрала швидка. Крім того, ще двоє людей отримали поранення. Є руйнування житлових будинків , на місці працюють рятувальники. По Миколаївщині російські армійці вдарили з ракетної артилерії, - повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. За його словами, існує і загроза застосування російською армією проти України балістичних ракет.







Вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським президентом Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Швидше за все - зустріч буде віртуальною. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, не уточнивши дату можливої розмови.











Russian invaders have shelled a school in Avdiivka, killing a local resident. According to Ukrinform, the head of the Office of the President of Ukraine, Andriy Yermak, said this in a Telegram post. Credit: Ukrinform У Женеві стартували переговори за участі представників України, ООН, Росії щодо подальшого існування «зернового коридору», яким Україна постачає свою агропродукцію на світовий ринок. Термін дії чинної «зернової угоди» збігає 18-го березня. Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, до підтримки угоди долучився Китай, бо в країни Азії Україна експортує близько 40 % агропродукції.





Протягом тижня гривня не знижувалася в ціні і міцнішала. В обмінниках американський долар можна купити за 38-м з половиною гривень, євро-за 40 гривень 55 копійок. На курс гривні зараз впливають кілька чинників – і стабільніть макрофінансової міжнародної допомоги, а також через велику пропозицію долара на міжбанку - аграрії продають валюту, щоб закуповувати пальне і все необхідне для посівної. Тому тиск на гривню зараз мінімальний і цього року українська валюта суттєво не девальвує, - запевнив радник прем’єр-міністра України Кирило Криволап.





Національний банк України вперше отримав премію найкращого центробанку року у світі. Щорічну премію Central Banking Awards оголошує провідний профільний журнал Central Banking. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Фінансовий регулятор отримав міжнародне визнання за ефективну роботу у 2022 році в умовах повномасштабної війни. На думку видання, НБУ в перші дні війни ухвалив низку жорстких та ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність у країні.





В Україні визначили переможців Шевченківської премії. Переможців визначили шляхом голосування у таких номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». Лауреатами стали: поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту «Хорея Козацька», літературознавець Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портников, режисерка Ірина Цілик. Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка.





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