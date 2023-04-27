Україна сьогодні - 27-04-2023

There is an opportunity to use China's political influence to restore the strength of the principles and rules on which peace should be based. Credit Ukrinform.jpg

There is an opportunity to use China's political influence to restore the strength of the principles and rules on which peace should be based. That's according to President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, who spoke in a video address to the nation on Wednesday, Ukrinform reports. Credit: Ukrinform Credit: TARASOV

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Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі – прозвучало у зверненні Володимира Зеленського на сторінці офіційного інтернет-представництва Президента України. "Сьогодні, протягом дня, тривав розбір завалів у місті Куп’янську Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300. Мішенню для терористів став краєзнавчий музей і прилеглі будинки. Росія вбила цим ударом двох жінок. Десять людей були поранені, їм надається необхідна допомога. Загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях так само зруйновані або пошкоджені окупантом". Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

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Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу. Радіація не визнає державних кордонів так само як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку, – зазначив Президент України.
Керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
On April 26, 2023, Russian troops attacked the Kherson region 65 times, having fired 386 projectiles..jpg
On April 26, 2023, Russian troops attacked the Kherson region 65 times, having fired 386 projectiles. The relevant statement was made by Kherson Regional Military Administration Head Oleksandr Prokudin on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. Russian troops used heavy artillery, unmanned aerial vehicles (UAVs) and aircraft. Credit: Ukrinform
У Львові відкрили фонтан на площі Галицькій, присвячений Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, про це повідомляє Суспільне Львів. "Я давно товаришував з Дмитром і вважаю, що він не просто людина. Він — це явище для України, тому я зателефонував меру Львова і запропонував увічнити ім'я людини, яка напевно буде мати свої сторінки у шкільному підручнику. Треба розуміти, що ми маємо своїх героїв не тільки в історії, яка була, але і в новітній історії", — розповідає Всеволод Кожемяка.
To date, more than 80,000 war crimes committed by the Russian Federation in Ukraine have been recorded. Credit Ukrinform.jpg
To date, more than 80,000 war crimes committed by the Russian Federation in Ukraine have been recorded. Such data were made public by Prosecutor General Andriy Kostin at the open hearings of the Committee of the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Ukrinform reports with reference to the Facebook page of the Prosecutor General's Office. "To date, more than 80,000 war crimes committed by the Russian Federation in Ukraine have been recorded. More than 10,000 civilians have been killed, more than 13,000 have been injured, and more than 98,000 civilian infrastructure objects have been damaged or destroyed," – Mr Kostin said. Credit Ukrinform
Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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