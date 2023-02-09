Україна сьогодні - 9-02-2023

Другий з часу повномасштабної війни закордонний візит президента Зеленського має на меті створити "коаліцію літаків" і надати Україні бойові літаки для захисту від російського агресора. Саме з таким закликом до Великою Британії та світової спільноти звернувся Президент Володимир Зеленський. Він виступив перед британськими депутатами у Вестмінстер-холі у ході першого візиту до Великої Британії. Висловлюючи гордість за Повітряні сили України, Президент повідомив, що привіз із собою подарунок від українських бойових авіаторів. І передав спікеру британського парламенту шолом бойового пілота – "одного з найбільш успішних асів". На переданому шоломі міститься напис: "У нас є свобода, дайте нам крила для її захисту".





Ukraine and the United Kingdom are becoming true allies, as enshrined in the Declaration of Unity signed today. This was stated by President Volodymyr Zelenskyy during a meeting with media representatives following the negotiations with British Prime Minister Rishi Sunak at the Bovington Camp military base. As noted by the Head of State, the negotiations with the Prime Minister of the United Kingdom began in London with defense issues. The President’s address to British parliamentarians was also devoted to this topic. The visit to the United Kingdom is ending with defence issues as well - at the military base where Ukrainian soldiers are training. The Presidential Office of Ukraine. Програма закордонної поїздки президента України супернасичена і не обмежується однією країною. Відразу після високих зустрічей у великій Британії, зокрема, з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Зеленський попрямував до Франції і вечором цього ж дня провів тристоронні перемовини у парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером німеччини Олафом Шольцем.





На сьогодні для України пріоритетною військовою допомогою від західних партнерів є ракети підвищеної дальності і штурмова авіація. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли Україна може отримати, британські штурмовики. За його словами





Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, виступаючи з промовою "Про стан держави", назвав війну Росії в Україні найбільшим тестом для світу, і запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки буде необхідно.





Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard_1. До кінця року Збройні сили України отримають ще 80 одиниць танків. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі із своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, який відвідав українську столицю з не оголошеним візитом напередодні. Міністри також обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема – систем протиповітряної оборони.





Швейцарія близька до того, щоб скасувати заборону на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва. У парламенті країни представили законопроект, який надасть право уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії. Автор документу наголошує, що у Швейцарії не може бути права вето, аби зупинити інші країни у наданні допомоги Україні. В іншому випадку це означатиме підтримку Росії, що не є нейтралітетом. З такою позицією погоджується все більше виборців у Швейцарії. Соцопитування Sotomo, опубліковане 5 лютого, показало, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року та був закріплений договором 1907 року. У країні діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії.





Аналітики американського інститут вивчення війни, які упродовж кількох останніх тижнів застерігали про високу імовірність нововго потужного російського наступуп на Україну, нині дійшли до висновку, що російські війська готують наступ, але їм бракує бойової потужності. Раніше російський міністр оборони Сергей Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції на Донбасі - під Бахмутом і Вугледаром. Стверджував, що російські війська нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області. Аналітики припускають, що, швидше за все, Шойгу озвучив ці заяви, аби створити видимість формальності та легітимності для Міністерства оборони Росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні. У інституті вивчення війни зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності.





Новий посилений наступ росіян на Україну відбуватиметься, швидше за все за двома основними напрямками – Донецькому та Луганському. Додатковим третім напрямком може стати Харківський напрямок в районі Куп'янська аби спробувати обійти українські сили оборони з флангу, - вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Запорізький напрямок може стати гарячим, якщо окупанти матимуть успіхи на вище названих напрямках. Водночас, про повномасштабний наступ, як це сталося у лютому попереднього року, не йдуться – переконаний військовий експерт. Аргументує свою думку тим, що російській армії на це не вистачить сил та ресурсів.





Державне бюро розслідувань ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків. Під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини, силовики знайшли схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади Збройних Сил Росії, повідомляє прес центр Бюро. Саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків. Завдяки цим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації.





Україна розсекретила документи про депортації українців у 40—50-х роках. Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф секретності з архівних документів про репресії та депортації українців з Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, повідомляє прес-служба відомства. У фондах Галузевого державного архіву зараз зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках. Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, в тому числі їх опублікують на офіційних сайтах.





Історія України залишиться в національному мультипредметному тесті як один з предметів на вибір. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він зазначив, що цілком поділяє думки фахівців щодо того, що історія України в сучасних реаліях є надважливим предметом для сучасного українця. Але не погоджується з тим, що саме іспитом треба спонукати вивчати історію України.





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