Україна сьогодні - 21/12/2022

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023-го року. Раніше Уряд Німеччини висловив зангепокоєння візитом Путіна до Мінська. Про це заявляв офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт. Зокрема, він говорив про те, що Лукашенко, можливо, погодиться надати Путіну свою армію для нового великомасштабного вторгнення в Україну.



Given the regular Russian attacks on the energy system, it is impossible to make any predictions regarding the stabilization of the energy supply. The Russians want to leave Ukrainians without electricity ahead of the New Year. "In the conditions when the energy system is hit almost every day, it is simply impossible to make any predictions about the restoration of a stable energy supply. The local authorities should not create inflated expectations. After all, parallel to the attack against our energy industry, Russia is conducting informational and psychological operations in order to sow panic and despair," Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal said at the Cabinet’s meeting, an Ukrinform correspondent reports. Credit: Ukrinform Влада Білорусі поставила на бойове чергування передані росією ракетні комплекси С-400 та «Іскандер». Про це сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Дальність ураження «Іскандерів» -до 500-сот кілометрів. Крім фугасних і касетних боєприпасів, вони можуть нести і ядерні боєзаряди потужністю до 5-ти кілотонн. Путін повідомив, що росія і білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, з 1-го січня білорусь головуватиме в ОДКБ-організації договору колективної безпеки, яка, нагадаю, восени минулого року придушила протести у Казахстані.



Білорусь повністю залежна від російської економіки, ринків збуту та грошей, тому особливих зусиль тиснути на лукашенка, щоб змусити його до безпосередньої участі білорусів у війні в Україні, Путіну не доводиться. Росія контролює білоруські війська та силовиків-про це сказав в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Лукашенко не має шляхів для політичних маневрів.





У столиці через проблеми, спричинені перепадами електроживлення знову зупинялося метро, рух поїздів вдалося оперативно відновити, однак, працює метрополітен з обмеженнями - деякі станції час від часу не працюють, збільшено інтервали руху потягів. Загалом у Києві та Київській області найближчими днями мешканці отримуватимуть електроенергію лише кілька годин на добу - триває ліквідація наслідків атаки російських ударних дронів, що відбулася вночі проти 19 грудня і пошкодила вже раніше руйновану російськими атаками енергетичну інфраструктуру. Говорить директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.





Додам також, що під час атаки дронами 19 грудня один з російських снарядів пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС максимально близько до ядерної установки. Про це заявили в Енергоатомі. Компанія звернулася до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту російського ударного дрону над майданчиком атомної станції. Енергоатом вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.





Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками 300 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну





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