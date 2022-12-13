Піаністка Анна Томасишин про музичний зв'язок Києва і Сіднею. І не тільки...

Дещо про культурне та громадське життя в Сіднеї

В суботу 17-го грудня відбудуться:



з 10-ї ранку до 1-ї години - Різдвяний базар в приміщенні прицерковного залу Церкви Св. Андрія УГКЦ в Лідкомбі, 57 Church Street, Lidcombe





з 11-ї до 12-ї ранку урочисте закінчення шкільного року та прихід Св. Миколая в Центральній Українській школі в Лідкомбі 51-57 Joseph Street, Lidcombe.





з 2-ї до 4-ї дня Річний концерт юних музикантів - учнів Анни Томасишин в приміщенні Дому Української Молоді в Лідкомбі, 3 John Street, Lidcombe.







17 грудня, о год. 6 вечора, відбудеться концерт органної та камерної музики "Молитва за Україну" в соборі St Andrew's Cathedral next to Town Hall. В програмі класична музика українських композиторів та відомі твори епохи бароко, а також сучасні твори українських та австралійських композиторів, серед яких - Лисенко, Леонтович, Скорик, Шух, Гаврилець, Гончаренко, Луньов, Алмаші, Agricola, Buxtehude, Pachelbel, JS Bach, Renaud, Loader, а також кілька австралійських дебютів.



Виконавці: Марʼяна Сивак (скрипка), Олександра Сидоренко (орган), Анна Томашишин (фортепіано), Людмила Нікольська (цимбали), Анатолій Торжинський (віолончель), Вікторія Степаненко (фортепіано), Tim Blomfield (cello), Annette Smith (violin), Dashiel Drury (organ, piano), Paul Burjan (saxophone), Fiona Loader (piano).



Вхід безкоштовний.



Добровільні датки на благодійний фонд United Ukraine Appeal



Prayer for Ukraine concert on Saturday, December 17th at 6 pm at the St Andrew’s Cathedral in Sydney. The concert will feature many talented musicians, including Maryana Sywak, Fiona Loader, Alexandra Sidorenko, Anna Tomasyshyn, Ludmila Nikolsky, Tim Blomfield, Annette Smith, Dashiel Drury, Anatoli Torjinski, Paul Burjan, Victoria Stepanenko who will play contemporary Ukrainian as well as classical music.

