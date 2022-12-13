SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Піаністка Анна Томасишин про музичний зв'язок Києва і Сіднею. І не тільки...

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

anna-tomasyshyn.jpg

Ukrainian pianist Anna Tomasyshyn, Sydney. Credit: Tetiana Koldunenko.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 December 2022 at 1:34pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS

Піаністка, викладачка Київської консерваторії Анна Томасишин разом із пʼятирічним сином з початком повномасштабного наступу російських військ на Україну переїхала до Сіднею. Своєю хресною мамою в музиці Анна Томасишин називає композиторку Ганну Гаврилець. В Україні є не так багато жінок-композиторок, а тепер стало на одну менше - 27 лютого 2022 року, після обстрілу Києва, Ганна Гаврилець загинула. Але її музика живе і зовсім скоро буде вперше виконана в Австралії. Про це і більше Тетяна Колдуненко розмовляє із піаністкою Анною Томасишин.

Published 13 December 2022 at 1:34pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS

Дещо про культурне та громадське життя в Сіднеї

В суботу 17-го грудня відбудуться:
з 10-ї ранку до 1-ї години - Різдвяний базар в приміщенні прицерковного залу Церкви Св. Андрія УГКЦ в Лідкомбі, 57 Church Street, Lidcombe

з 11-ї до 12-ї ранку урочисте закінчення шкільного року та прихід Св. Миколая в Центральній Українській школі в Лідкомбі 51-57 Joseph Street, Lidcombe.

з 2-ї до 4-ї дня Річний концерт юних музикантів - учнів Анни Томасишин в приміщенні Дому Української Молоді в Лідкомбі, 3 John Street, Lidcombe.


17 грудня, о год. 6 вечора, відбудеться концерт органної та камерної музики "Молитва за Україну" в соборі St Andrew's Cathedral next to Town Hall. В програмі класична музика українських композиторів та відомі твори епохи бароко, а також сучасні твори українських та австралійських композиторів, серед яких - Лисенко, Леонтович, Скорик, Шух, Гаврилець, Гончаренко, Луньов, Алмаші, Agricola, Buxtehude, Pachelbel, JS Bach, Renaud, Loader, а також кілька австралійських дебютів.
Виконавці: Марʼяна Сивак (скрипка), Олександра Сидоренко (орган), Анна Томашишин (фортепіано), Людмила Нікольська (цимбали), Анатолій Торжинський (віолончель), Вікторія Степаненко (фортепіано), Tim Blomfield (cello), Annette Smith (violin), Dashiel Drury (organ, piano), Paul Burjan (saxophone), Fiona Loader (piano).
Вхід безкоштовний.
Добровільні датки на благодійний фонд United Ukraine Appeal
Prayer for Ukraine concert on Saturday, December 17th at 6 pm at the St Andrew’s Cathedral in Sydney..jfif
Prayer for Ukraine concert on Saturday, December 17th at 6 pm at the St Andrew’s Cathedral in Sydney. The concert will feature many talented musicians, including Maryana Sywak, Fiona Loader, Alexandra Sidorenko, Anna Tomasyshyn, Ludmila Nikolsky, Tim Blomfield, Annette Smith, Dashiel Drury, Anatoli Torjinski, Paul Burjan, Victoria Stepanenko who will play contemporary Ukrainian as well as classical music.

В неділю 18-го грудня відбудуться дві вистави "Вертеп" - о 1-ій та о 3-ій годині дня в приміщенні Дому Української Молоді в Лідкомбі, 3 John Street Lidcombe


Share

Latest podcast episodes

President of Ukraine Volodymyr Zelensky suggests convening a special summit to implement the Ukrainian peace formula.jpeg

Україна сьогодні - 13/12/2022

SG Illegal household dumping at the Sydney street

Життя в Австралії: Як викидати тверде сміття, щоб не отримати штраф

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 12/12/2022

The Council of the European Union has endorsed a decision to provide an aid package worth EUR 18 billion to Ukraine despite Hungary’s veto.jpg

Україна сьогодні - 12/12/2022