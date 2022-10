فرسٹ ہوم بائیر چوائیس: یکمشت اسٹیمپ ڈیوٹی یا سالانہ پراپرٹی ٹیکس میں سے کسی ایک کا انتخاب ممکن ہے

نیو ساوتھ ویلز کی حکومت کا دعوٰی ہے کہ پہلے گھر کے خریدار جو NSW گورنمنٹ کے فرسٹ ہوم بائیر چوائیس اسکیم سے فائیدہ اٹھانا چاہیں وہ بڑی رقم کی بچت کر سکتے ہیں ۔ نئی اسکیم کے تحت یکمشت اسٹیمپ ڈیوٹی یا سالانہ پراپرٹی ٹیکس میں سے کسی ایک کا انتخاب ممکن ہے۔





NSW ٹریژری کے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ 8 لاکھ ڈالر سے لے کر 15 لاکھ تک کی مالیت کا گھر خریدنے والے پہلے گھر کے دو تہائی خریداروں سے توقع کی جارہی ہے کہ وہ فرسٹ ہوم بائر چوائس کے تحت اپ فرنٹ سٹیمپ ڈیوٹی کے بجائے کم شرح کی سالانہ پراپرٹی فیس کا انتخاب کرسکتے ہیں۔اسطرح وہ یکمشت اسٹیمپ ڈیوٹی دینے کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔





NSW پارلیمانی انکوائری میں پیش کردہ NSW ٹریژری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام مالکان میں سے نصف نے اپنی جائیداد ساڑھے دس سال کے اندر اندر اندر بیچ دی اور تقریباً دو تہائی مالک قابضین نے 20 سال کے اندر اپنی جائیدادیں بیچ دیں۔ توقع ہے کہ پہلے گھر خریداروں کے پاس ہولڈنگ کی مدت کم ہوگی۔





خزانچی میٹ کین نے کہا کہ 800,000$ سے 1.5$ ملین قیمت کی حد میں گھر کے پہلے خریداروں میں سے تقریباً دو تہائی سے چھوٹی سالانہ فیس کا انتخاب کرنے کی توقع ہے کیونکہ اس سے ان کی مجموعی ٹیکس ادائیگیوں میں کمی آئے گی۔





ٹریژری کے حسابات سے پتہ چلتا ہے کہ معقول مفروضوں کے تحت، اپ فرنٹ اسٹامپ ڈیوٹی اور سالانہ پراپرٹی فیس کے درمیان بالترتیب فرق اس طرح متوقع ہے: 800,000$ کی مالیت کے اپارٹمنٹ کے لیے 36 سال، 1 ملین ڈالر کے ٹاؤن ہاؤس کے لیے 28 سال، اور 1.25$ ملین مکان کے لیے 26 سال ہوگا۔





مسٹر کین نے کہا کہ "یہ اصلاحات نہ صرف گھر کے پہلے خریداروں کو جلد از جلد اپنے گھر کی ملکیت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سے پہلے گھر خریداروں کو مجموعی طور پر کم ادائیگی کرنا ہو گی۔"





"یہ سب انتخاب کے بارے میں ہے، اور بہت سے پہلے گھر کے خریداروں کے لیے جو چھوٹی سالانہ ادائیگی کا انتخاب کرتے ہیں، طویل مدت میں ان کے پیسے بچائیں گے۔



"مثال کے طور پر، اگر انہوں نے 1 ملین ڈالر کا مکان خریدا اور اسے 10 سال بعد بیچ دیا، جو کہ درمیانی مدت کے قریب ہے، تو 10 سالوں میں جائیداد ٹیکس کی سالانہ ادائیگی موجودہ قیمت کے لحاظ سے 40,090$ کے بجائے 19,881$ ہوگی۔ یہ 20,209$ کی بچت کا اندازہ ہے۔





گھر کے پہلے خریدار کے اسٹامپ ڈیوٹی کی چھوٹ اور 800,000$ سے کم کی خریداریوں پر مراعات لاگو ہوتی رہیں گی۔





پہلے گھر کے ایسے خریدار جو 650,000$ تک کا نیا یا پرانا گھر خریدتے ہیں ان کے لئے اسٹامپ ڈیوٹی معاف ہے، اس لیے ان سے پراپرٹی ٹیکس کا انتخاب کرنے کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔





نوٹ: یہ مشورہ نہیں بلکہ صرف عام معلومات ہے ۔ہر ایک کے لئے اسکے مخصوص حالات میں مختلف تجاویز ہوسکتی ہیں جسکے لئے ماہرین سے مشاورت ضروری ہے۔



