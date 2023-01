2023 میں آسٹریلینز کی بہتر صحت کے لئے کون سے پانچ ٹیسٹ کروانا اہم ہیں؟

1. جلد کے کینسر کا معائینہ کروائیں۔

گرمیوں کی تعطیلات باہر جانے کے لیے بہترین وقت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سورج کی تپش کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ماہرین امراض جلد کا کہنا ہے کہ ابر آلود دنوں میں بھی دھوپ خطرے کا باعث بنتی ہے۔



سکن ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ سے ڈاکٹر روزمیری نکسن کہتی ہیں: "سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک نئے سیزن کے پہلے دن، یا پہلے ہفتے کے آخر میں اپنی جلد کی جانچ کروانا چاہئے جس میں کسی نئئ جلدی تبدیلی یا نشانات کی جانچ کی جا تی ہے۔



وہ مشورہ دیتی ہے کہ میلانوما (موٹے تِل، مسّے یا سرخ ، سیاہ یا سرمئی دھبے) اکثر نئے دھبے ہوتے ہیں جن کی جانچ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔



"ایسے لوگوں کو جن کے بڑے تِل یا سیاۃ یا سرمئی دھبے نہیں ہوتے ان کے لئے چھوٹی علامات کو بھی چیک کروانا اہم ہے۔ دوسروں کو بھی اپنے جی پی کو سالانہ دکھانا چاہیے۔"



Sydneysiders enjoy a sunny day at Bondi Beach. Source: AAP دیگر خطرے والے عوامل خاندانی تاریخ، سرخ بال یا صاف جلد ہیں، اور بوڑھے لوگوں کو عمر بھر سورج کی تمازت کی وجہ سے اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر نکسن کا کہنا ہے کہ بڑی عمر کے مردوں میں میلانوما کی شرح ذیادہ ہے۔



ایناٹومیکل پیتھالوجسٹ ڈاکٹر نک مسگریو کا کہنا ہے کہ جلد کی جانچ ڈرمیٹولوجسٹ، جلد کے کینسر کے کلینک یا آپ کے جی پی کے ذریعے کروائی جا سکتی ہے اور جلد کے معائنے کے کئی مفت طریقے اور انتظامات موجود ہیں ۔



جلد کے کینسر کی ہسٹری رکھنے والے کسی بھی شخص کو ہر سال تین، چھ یا 12 ماہ کے نشان پر ڈرمیٹولوجسٹ کے ساتھ زیادہ باقاعدگی سے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔





جلد کے کینسر اور میلانوما کے بارے میں مزید معلومات یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ healthdirect.gov.au/skin-cancer-and-melanomas .



2. معلوم کریں کہ آپ کا آخری پاپ سمیر کب ہوا تھا۔

2022 میں، سروائیکل کینسر کی اسکریننگ کے زیادہ درست طریقے کے طور پر آسٹریلیا بھر میں ایک نیا خود کروانے والا ٹیسٹ دستیاب ہے۔ یہ ٹیسٹ پہلے 'پیپ سمیر' کا نعم البدل ہے۔



خواتین کی صحت کی تنظیم جین ہیلز سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر ٹیسا کنگ کا کہنا ہے کہ خود ٹسٹ کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو زیادہ رازداری فراہم کرتے ہیں جو ٹیسٹ کروانے سے گریزاں ہیں۔



"خاص طور پر جن خواتین کو جنسی تشدد یا صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو، ایب اوریجنل اور ٹوریس اسٹیٹ آئی لینڈرز کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اور ثقافتی اور لسانی لحاظ سے متنوع کمیونٹیز سے، معذوری کے ساتھ رہنے والے افراد یا ماضی میں اس طریقہ کار کے ساتھ منفی تجربہ رکھنے والے لوگ۔ ، یا LGBTIQ افراد کو یہ ٹسٹ کروانے پر اب ذیادہ مائیل کیا جا سکتا ہے۔



It's important to keep track of when your last screening was. Source: Getty / Anchiy اگر آپ کی آخری اسکریننگ کو پانچ سال یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو آپ کو ابھی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ کوئی بھی ڈاکٹر کے کلینک میں ٹیسٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے (ایک ٹسٹ خود کیا جاسکتا ہے جبکہ دوسرا ٹسٹ میڈیکل پریکٹیشنر کے ذریعے کیا جاتا ہے)۔



BreastScreen Australia also invites those aged between 50 and 74 years to have a mammogram every two years.





Women aged between 40 and 49 years and those 75 years and over can also be screened but they won't receive a postal reminder.



3. اپنے لئے ضروری COVID-19 کے بوسٹرز کےلگوائیں۔

آسٹریلیا میں COVID-19 کے کیسز کی رپورٹنگ جاری ہے، 16 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو ویکسین کی تیسری خوراک لینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔



چوتھی خوراک 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے، اور 30 سے 49 سال کی عمر کے افراد اگر چاہیں تو چوتھی خوراک لے سکتے ہیں۔



وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو یا جن پر معمولی بیماریاں ذیادہ اور جلد حملہ آور ہوتی ہیں وہ پانچویں خوراک لے سکتے ہیں۔



You can book your booster shot online. Source: Getty / Fly View Productions بوسٹر شاٹس مفت ہیں اور آپ کی پچھلی خوراک کے تین ماہ بعد بک کر سکتے ہیں۔اور اسکے لئے آپ وفاقی حکومت کی بکنگ سہولت استعمال کر سکتے ہیں: Vaccine Clinic Finder .



مزید جانئے This is when you’ll likely be able to get your fifth COVID jab in Australia

وفاقی محکمہ صحت یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ نئے سیزن کے انفلوئنزا ویکسین بھی اپریل 2023 کے آس پاس دستیاب ہوں گی۔



چھ ماہ سے زیادہ عمر کے کسی بھی فرد کو جون اور ستمبر کے درمیان فلو کے موسم میں سالانہ شاٹ لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔



اس کے بارے میں مزید معلومات یہاں سے حاصل کیجئے:



4.اپنے خاندان کی مورثی صحت کے بارے میں اپنے قریبی عزیزوں سے بات کریں۔

ڈاکٹر کنگ کا کہنا ہے کہ مریض کا خاندانی پس منظر صحت کی جانچ کے لیے فریکوئنسی اور شروع ہونے والے وقت کے فریم کو تبدیل کر سکتا ہے۔



انہوں نے کہا، "کچھ خاندان اپنی بڑون اور بزرگوں کی ان بیماریون کے بارے میں بات نہین کرنا چاہتے جنہیں مورثی بیماریاں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوالات پوچھنا ضروری ہے، خاص طور پر جہاں ممکن ہو ماضی میں خاندان کے کسی قریبی فرد کے کینسر یا فالج کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔





ڈاکٹر مسگریو کا کہنا ہے کہ بہت سے کینسروں میں ایک مضبوط جینیاتی عنصر ہوتا ہے، جن میں میلانوما (جلدی سرطان)، چھاتی کا کینسر اور آنتوں کا کینسر شامل ہے۔



"اہم پیغام یہ ہے کہ آپ کے پس منظر یا آپ کی جنس سے قطع نظر، انتظار کرنے کے بجائے فوری معائینہ کروائیں۔"



اگر آپنے کوئی غیر معمولی تبدیلی یا خاندانی مرض کے بارے میں بات نوٹ کی ہے یا یاد آئی ہے تو اس کا معالج سے ذکرکریں۔



آنت کے سرطان کی جانچ کا قومی پروگرام یا



The national self-testing program for bowel cancer



50 سال یا اس سے ذائید عمر کے افراد کے لئے ہے۔



ڈاکٹر کنگ نے مزید کہا: "وہ کینسر جن کے لیے عام طور پر اسکریننگ کی جاتی ہے، زیادہ تر معاملات میں، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اس لیے اگر ہم انھیں اسکریننگ پروگراموں کے ذریعے جلد معلوم کرلیں تو عام طور پر ان کا مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔"



صحت کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹریلوی بالغوں میں سے ایک تہائی سے زیادہ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر یا فشارِ خون کی جانچ ایک اور اہم صحت کی اسکریننگ ہے جو دل کی صحت کی جانچ کے حصے کے طور پر کی جاتی ہے۔



ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مقامی آسٹریلوی جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے یا 45 سال سے زیادہ عمر کے کسی کو بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ دل کی صحت کی باقاعدہ جانچ میں حصہ لینا چاہیے۔



کولیسٹرول کی جانچ ہر پانچ سال بعد کی جا سکتی ہے۔



ڈاکٹر کنگ کا کہنا ہے کہ ذیابیطس اور دل کی بیماری کی جلد شناخت کرنا نقصان کو کم کر سکتا ہے۔



"آسٹریلیا میں اس وقت لگ بھگ 1.7 ملین آسٹریلوی ہیں جنہیں ذیابیطس ہے اور ان میں سے نصف کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں ذیابیطس ہے۔"



5. اپنی عمومی صحت اور دماغی تندرستی کو برقرار رکھیں

اچھی صحت کے لیے دانتوں کی معمول کی جانچ ہر چھ سے 12 ماہ بعد ہونی چاہیے۔



اگر آپ کی عمر 65 سال سے کم ہے، یا اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو ہر تین سال میں ایک بار آپٹومیٹرسٹ کے ذریعے آنکھوں کے ٹیسٹ بھی میڈیکیئر کے ذریعے کروائی جاسکتی ہے جس کی ادائیگی اپنی جیب سے نہیں کرنا پڑتی۔



خاص طور پر COVID-19 وبائی امراض کے تناظر میں لوگوں کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کی ذہنی صحت کیسی ہے، ۔



People with health concerns are encouraged to speak with their doctor. Source: Getty / SolStock جین ہیلز کے سروے میں بتایا گیا کہ 10 میں سے چار خواتین نے کہا کہ ان کی صحت وبائی امراض کے دوران بگڑ گئی تھی جس کی وجہ سے غیر انگریزی بولنے والے یا LGBTIQA+ پس منظر والے افراد کے ساتھ ساتھ فرسٹ نیشنز اور معذور کمیونٹیز میں ذہنی صحت زیادہ عام ہے۔



وفاقی حکومت کو 2023 میں میڈیکیئر پر سبسڈی والے سائیکالوجی سیشنز کو 20 سے کم کر کے 10 کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سال چھوٹ تک رسائی کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے دماغی صحت کا علاج کروانے کے لیے جی پی سے بات کریں۔.





مدد کے ذرائع:



Beyond Blue on 1300 22 4636 beyondblue.org.au . Embrace Multicultural Mental Health ثقافتی اور لسانی طور پر متنوع پس منظر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔



یہ مضمون ایک عمومی جائزہ فراہم کرتا ہے اور اسے طبی مشورہ یا مکمل مشاورت کا نعم البدل نہ سمجھیں۔ قارئین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔



میڈیکیئر سبسڈی والے سائیکالوجی سیشنز کو 2023 میں 20 سے کم کر کے 10 کر دیا جا رہا ہے۔ اس سال چھوٹ تک رسائی حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت حاصل کرنے کے لیے جی پی سے رابطہ کریں۔



مزید جانئے Eight ways COVID has changed our daily lives without us realising it

حکومت کی ہیڈ ٹو ہیلتھ ویب سائٹ Head to Health website مفت اور کم قیمت فون اور آن لائن ذہنی صحت کے وسائل تلاش کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔





ذہنی صحت کے حوالے سے مدد کے خواہاں قارئین Beyondblue.org.au پر مزید معلومات کے ساتھ 1300 22 4636 پر Beyond Blue سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایمبرس ملٹی کلچرل مینٹل ہیلتھ ثقافتی اور لسانی اعتبار سے متنوع لوگوں کی مدد کرتا ہے۔



Beyond Blue on 1300 22 4636, beyondblue.org.au . Embrace Multicultural Mental Health