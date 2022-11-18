ایس بی ایس پر فیفا ورلڈ کپ 2022 لائیو اور مفت مقابلے کیسے دیکھیں؟

FIFA ورلڈ کپ کے تمام 64 میچز کو اسٹریم کرنے کے لیے اپنا
اور فیفا ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ کے تمام میچز اپنے پسندیدہ ڈیوائس پر کسی بھی وقت لائیو اور مفت دیکھئے
FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ پیر، 21 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور آسٹریلیا میں SBS پر ایک مفت ٹو ایئر خصوصی نشریات ہو گی۔
قطر کے تمام 64 میچز براہ راست اور مفت دکھائے جائیں گے، آٹھ لائیو گیمز SBS VICELAND پر دکھائے جائیں گے۔
فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز کب ہوگا؟
FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ 21 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور آسٹریلیا میں SBS پر ایک مفت ٹو ایئر خصوصی نشریات ہو گی۔
FIFA World Cup 2022ᵀᴹ تاریخیں اور اوقات
افتتاحی تقریب کے بعد میزبان ملک قطر اور ایکواڈور کے درمیان ٹورنامنٹ کا افتتاحی مقابلہ ہوگا۔ گروپ مرحلے کی ابتدا 3 دسمبر کو سربیا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا جسکے بعد فائنل میچ تک مقابلے جاری رہیں گے۔
- گروپ مرحلہ: 21 نومبر تا 3 دسمبر
- راؤنڈ آف 16: دسمبر 4 - 7
- کوارٹر فائنل: 10 سے 11 دسمبر
- سیمی فائنلز: 14 سے 15 دسمبر
- تیسرا بمقابلہ چوتھا پلے آف: 18 دسمبر
- ورلڈ کپ فائنل: 19 دسمبر
ٹی وی پر FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ دیکھیں
SBS اور SBS VICELAND تمام 64 میچوں کے لیے خصوصی فری ٹو ایئر ہوم ہوں گے، جس میں فیفا ورلڈ کپ کے کل 500 گھنٹے کا مواد پورے ٹورنامنٹ میں دونوں چینلز پر نشر کیا جائے گا۔
The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images
تمام 64 میچوں کی لائیو کوریج کے علاوہ - جن میں سے آٹھ SBS VICELAND پر دکھائے جائیں گے - ہمارے مواد کی پیشکش میں ورلڈ کپ ڈیلی اور فیفا ٹی وی کے پیش نظارہ شوز، ورلڈ کپ کے کلاسک میچز اور قطر 2022 سے میچ ری پلے شامل ہوں گے۔
بہت سے میچ آسٹریلیا کے شائقین کے لیے سازگار وقت پر ہوں گے، گروپ مرحلے کے سات میچ پرائم ٹائم کے دوران رات 9 بجے شروع ہوں گے (AEDT) اور 20 گروپ مرحلے کے میچز صبح 6 بجے (AEDT) شروع ہوں گے۔
ورلڈ کپ ڈیلی شو اور فیفا ٹی وی پیش نظارہ شو
ورلڈ کپ ڈیلی شو آسٹریلیائیوں کے لیے ہر میچ کے دن فیفا ورلڈ کپ سے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ون اسٹاپ شاپ ہوگا۔
ہر ایکشن سے بھرپور ایپی سوڈ میں تازہ ترین جھلکیاں، پیش نظارہ، ماہرانہ تجزیہ، خصوصی انٹرویوز، اور ستارے کے مہمانوں کے علاوہ، تمام تازہ ترین خبریں، آراء، اور قطر، آسٹریلیا اور پوری دنیا میں موجود زمینی ردعمل شامل ہوں گے۔ .
ورلڈ کپ ڈیلی شو SBS پر ہر رات 5:30pm (AEDT) سے نشر ہوگا اور اس کے بعد FIFA TV کا پیش نظارہ شو ہوگا۔ ایک ڈیجیٹل پہلی VOD پیشکش پہلے دستیاب ہوگی۔via SBS On Demand.
فیفا ورلڈ کپ کی ناقابلِ فراموش معرکہ آرائیاں
ایس بی ایس آن ڈیمانڈ 1986 سے 2018 تک 25 کلاسک فیفا ورلڈ کپ میچز پیش کر رہا ہے تاکہ سامعین کو فٹ بال کے سب سے بڑے اسٹیج پر کچھ بہترین گیمز کی یادیں دوبارہ تازہ کی جا سکیں۔
ورلڈ کپ کے دوران زیادہ تر کلاسک میچز SBS اور SBS VICELAND پر بھی نشر کیے جائیں گے۔
ڈیمانڈ پر SBS کے ذریعے 2022 FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ دیکھیں
فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ہر میچ براہ راست اور مفت SBS اور SBS آن ڈیمانڈ پر دیکھیں۔
SBS آن ڈیمانڈ ویب سائٹ، TVs یا Apple App Store اور Google Play Store میں ہماری ایپس کے ذریعے ورلڈ کپ مفت میں دیکھیں۔
ایس بی ایس آن ڈیمانڈ اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے۔
ایس بی ایس آن ڈیمانڈ اکاؤنٹ بنانا مکمل طور پر مفت ہے!
آن ڈیمانڈ ایپ / ویب سائٹ کھولیں۔
لاگ ان / سائن اپ کو منتخب کریں۔
’ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں‘ کو منتخب کریں۔
اپنی تفصیلات درج کریں، بشمول: نام، ای میل پتہ، جنس اور سال پیدائش
اکاؤنٹ بنائیں کو منتخب کریں - پھر آپ کو اپنے نئے SBS اکاؤنٹ کی تصدیق کے لیے ایک ای میل موصول ہوگی۔
مواد کے ہمارے کیٹلاگ کو دریافت کریں اور آگے بڑھیں!
SBS آن ڈیمانڈ پر ورلڈ کپ کا مرکز سامعین کو ۔ تمام 64 میچوں کا SBS کی قطر سے میچ ایکشن کی مکمل پیشکش، انگریزی اور عربی دونوں میں لائیو سٹریمز، مکمل ری پلے، 25 منٹ کے چھوٹے میچز، 10 منٹ کی توسیعی جھلکیاں اور تین منٹ کی جھلکیاں فراہم کرے گا
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ فیفا ورلڈ کپ کے بہترین ایکشن سے محروم نہ ہوں، اب پش نوٹیفیکیشنز ترتیب دینے کا یہ اچھا وقت ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ SBS آن ڈیمانڈ ایپ میں لائیو اسٹریم، ہائی لائٹس اور ری پلے کب ظاہر ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنےڈیوائیس پر SETTINGS کے اندر اطلاعات کو ایکٹیو کیا ہے۔
اپنے آلے پر سیٹنگز کو دبائیں۔
ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ کودبائیں۔۔
پش اطلاعات پر ٹوگل کریں۔
پھر، اپنے ڈیوائیس پر ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ میں، پروفائل کا صفحہ ایڈ کرنے کے لیے ایپ اسکرین کے اوپری حصے میں موجود سلہیٹ کو دبائیں۔
اے پی پی کی ترتیبات کودبائیں۔
نئی اقساط کے لیے اطلاعات کو فعال کرنے کے لیے NEW EPISODES کے نیچے بٹن کو منتخب کیجئے۔ اطلاعات کے فعال ہونے پر بٹن پیلا ہو جائے گا۔
ایپی سوڈ کی میعاد ختم ہونے کی اطلاعات کو فعال کرنے کے لیے EXPIRING EPISODS کے نیچے بٹن کومنتخب کیجئے اطلاعات کے فعال ہونے پر بٹن پیلا ہو جائے گا۔
آخر میں، یقینی بنائیں کہ 'فیفا ورلڈ کپ 2022' آپ کے پسندیدہ کے آپشن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے اپنے ڈیوائس پر پروگرام پیج پر بس ہارٹ آئیکن کومنتخب کیجئے۔اب آپ بالکل تیار ہیں
!پانچ چیزیں ابھی کرنی ہیں۔
- اپنی SBS آن ڈیمانڈ ایپ کو اپ ڈیٹ کریں۔
- اپنے ڈیوائیس پر ایس بی ایس آن ڈیمانڈ میں لاگ ان کریں۔
- ہمارے نیوز لیٹرز کو سبسکرائب کریں۔
- پش اطلاعات کو فعال کریں۔
- ہر گیم لائیو اور مفت دیکھیں
- ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر تمام لائیو ایکشن، ہائی لائٹس اور ری پلے کے علاوہ، نئی ایس بی ایس اسپورٹ ویب سائٹ تمام تازہ ترین جھلکیوں، انٹرویوز، ویڈیو ایکسٹرا، خبروں، فیچر اسٹوریز، آراء اور تمام اہم بات کرنے والے پوائنٹس کے لیے آپ کا گھر ہوگی۔ قطر 2022۔
مکمل ری پلے
آپ قطر سے ہونے والے ایکشن کا ایک منٹ بھی نہیں چھوڑیں گے جس میں ٹورنامنٹ کے ہر میچ کے انگریزی اور عربی دونوں میں مکمل ری پلے ہوں گے، بشمول SBS کی آل اسٹار براڈکاسٹ ٹیم کے اسٹوڈیو پری اور پوسٹ شوز۔
25 منٹ کے چھوٹے میچز
ناظرین کے لیے وقت کی پابندیوں کے پیش نظر، 25 منٹ کے ہائی لائٹس پیکجز بھی ٹورنامنٹ کے ہر میچ کے لیے موجود ہوں گے۔
توسیع شدہ 10 منٹ کی جھلکیاں
تین منٹ کی جھلکیاں اور منی میچوں کی لمبائی کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے، 10 منٹ کی توسیعی جھلکیاں ٹورنامنٹ کے تمام میچوں کے لیے SBS آن ڈیمانڈ کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔
تین منٹ کی جھلکیاں
قطر 2022 کے ہر میچ سے بائٹ سائز کے ہائی لائٹس پیکجز بھی دستیاب ہوں گے، ناظرین کے ذریعے تین منٹ کی ویڈیو میں میچ کے ایکشن کو دیکھنے کے قابل ہوں گے۔
سوشل میڈیا
فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ہر میچ براہ راست اور مفت SBS اور SBS آن ڈیمانڈ پر دیکھیں۔ SBS Sports کی متنوع رینج سے تمام تازہ ترین کارروائیوں اور اپ ڈیٹس کے لیے، SBS Sport Facebook، Twitter، Instagram اور YouTube پر ہماری پیروی کریں۔
مکمل 2022 فیفا ورلڈ کپ لائیو کیسے دیکھیں - مکمل SBS schedule
پیر، نومبر 21
افتتاحی تقریب + گروپ اے - قطر بمقابلہ ایکواڈور
2:00am - 5:30am (AEDT) - 03.00am پر کک آف
ایس بی ایس اور ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر لائیو
2022 FIFA World Cup tournament preview
10:30pm - 11:30pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group B - England v Iran
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Tuesday, November 22
Group A - Senegal v Netherlands
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group B - USA v Wales
5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group C - Argentina v Saudi Arabia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group D - Denmark v Tunisia
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Wednesday, November 23
Group C - Mexico v Poland
2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group D - France v Australia
5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:30pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group F - Morocco v Croatia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group E - Germany v Japan
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Thursday, November 24
Group E - Spain v Costa Rica
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group F - Belgium v Canada
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group G - Switzerland v Cameroon
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group H - Uruguay v Korea Republic
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Friday, November 25
Group H - Portugal v Ghana
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group G - Brazil v Serbia
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group B - Wales v Iran
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group A - Qatar v Senegal
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Saturday, November 26
Group A - Netherlands v Ecuador
2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group B - England v USA
5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group D - Tunisia v Australia
7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group C - Poland v Saudi Arabia
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Sunday, November 27
Group D - France v Denmark
2:30am - 5:30am (AEDT)- kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group C - Argentina v Mexico
5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group E - Japan v Costa Rica
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group F - Belgium v Morocco
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Monday, November 28
Group F - Croatia v Canada
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group E - Spain v Germany
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Group G - Cameroon v Serbia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
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Group H - Korea Republic v Ghana
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Tuesday, November 29
Group G - Brazil v Switzerland
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group H - Portugal v Uruguay
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Wednesday, November 30
Group A - Netherlands v Qatar
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group A - Ecuador v Senegal
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
Group B - Wales v England
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group B - Iran v USA
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
On SBS and SBS On Demand
Thursday, December 1
Group D - Australia v Denmark
1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group D - Tunisia v France
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Group C - Poland v Argentina
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group C - Saudi Arabia v Mexico
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Friday, December 2
Group F - Croatia v Belgium
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group F - Canada v Morocco
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Group E - Japan v Spain
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group E - Costa Rica v Germany
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Saturday, December 3
Group H - Korea Republic v Portugal
1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Group H - Ghana v Uruguay
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Group G - Cameroon v Brazil
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Group G - Serbia v Switzerland
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
LIVE on SBS and SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Sunday, December 4
Round of 16 - 1A v 2B
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Round of 16 - 1C v 2D
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Monday, December 5
Round of 16 - 1D v 2C
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Round of 16 - 1B v 2A
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Tuesday, December 6
Round of 16 - 1E v 2F
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Round of 16 - 1G v 2H
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Wednesday, December 7
Round of 16 - 1F v 2E
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Round of 16 - 1H v 2G
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Thursday, December 8
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Friday, December 9
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Saturday, December 10
Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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World Cup Daily
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FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Sunday, December 11
Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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Monday, December 12
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Tuesday, December 13
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Wednesday, December 14
Semi-Final - QF2 v QF1
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Thursday, December 15
Semi-Final - QF4 v QF3
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
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Friday, December 16
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Saturday, December 17
World Cup Daily
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6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Sunday, December 18
Third-Place Play-off - Semi-Final Losers
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
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World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
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6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Monday, December 19
Final - Semi-Final Winners
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:30pm (AEDT)
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ایس بی ایس آڈیو
تمام میچز انگریزی اور عربی میں دستیاب ہوں گے، 2 اضافی زبانوں کے سلسلے کے ساتھ۔