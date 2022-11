ایس بی ایس پر فیفا ورلڈ کپ 2022 لائیو اور مفت مقابلے کیسے دیکھیں؟

FIFA ورلڈ کپ کے تمام 64 میچز کو اسٹریم کرنے کے لیے اپنا SBS آن ڈیمانڈ اکاؤنٹ بنائیں



اور فیفا ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ کے تمام میچز اپنے پسندیدہ ڈیوائس پر کسی بھی وقت لائیو اور مفت دیکھئے





FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ پیر، 21 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور آسٹریلیا میں SBS پر ایک مفت ٹو ایئر خصوصی نشریات ہو گی۔





Advertisement

قطر کے تمام 64 میچز براہ راست اور مفت دکھائے جائیں گے، آٹھ لائیو گیمز SBS VICELAND پر دکھائے جائیں گے۔



فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز کب ہوگا؟



FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ 21 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور آسٹریلیا میں SBS پر ایک مفت ٹو ایئر خصوصی نشریات ہو گی۔



FIFA World Cup 2022ᵀᴹ تاریخیں اور اوقات



افتتاحی تقریب کے بعد میزبان ملک قطر اور ایکواڈور کے درمیان ٹورنامنٹ کا افتتاحی مقابلہ ہوگا۔ گروپ مرحلے کی ابتدا 3 دسمبر کو سربیا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا جسکے بعد فائنل میچ تک مقابلے جاری رہیں گے۔





گروپ مرحلہ: 21 نومبر تا 3 دسمبر

راؤنڈ آف 16: دسمبر 4 - 7

کوارٹر فائنل: 10 سے 11 دسمبر

سیمی فائنلز: 14 سے 15 دسمبر

تیسرا بمقابلہ چوتھا پلے آف: 18 دسمبر

ورلڈ کپ فائنل: 19 دسمبر

ٹی وی پر FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ دیکھیں

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS اور SBS VICELAND تمام 64 میچوں کے لیے خصوصی فری ٹو ایئر ہوم ہوں گے، جس میں فیفا ورلڈ کپ کے کل 500 گھنٹے کا مواد پورے ٹورنامنٹ میں دونوں چینلز پر نشر کیا جائے گا۔



تمام 64 میچوں کی لائیو کوریج کے علاوہ - جن میں سے آٹھ SBS VICELAND پر دکھائے جائیں گے - ہمارے مواد کی پیشکش میں ورلڈ کپ ڈیلی اور فیفا ٹی وی کے پیش نظارہ شوز، ورلڈ کپ کے کلاسک میچز اور قطر 2022 سے میچ ری پلے شامل ہوں گے۔



بہت سے میچ آسٹریلیا کے شائقین کے لیے سازگار وقت پر ہوں گے، گروپ مرحلے کے سات میچ پرائم ٹائم کے دوران رات 9 بجے شروع ہوں گے (AEDT) اور 20 گروپ مرحلے کے میچز صبح 6 بجے (AEDT) شروع ہوں گے۔



ورلڈ کپ ڈیلی شو اور فیفا ٹی وی پیش نظارہ شو



ورلڈ کپ ڈیلی شو آسٹریلیائیوں کے لیے ہر میچ کے دن فیفا ورلڈ کپ سے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ون اسٹاپ شاپ ہوگا۔



ہر ایکشن سے بھرپور ایپی سوڈ میں تازہ ترین جھلکیاں، پیش نظارہ، ماہرانہ تجزیہ، خصوصی انٹرویوز، اور ستارے کے مہمانوں کے علاوہ، تمام تازہ ترین خبریں، آراء، اور قطر، آسٹریلیا اور پوری دنیا میں موجود زمینی ردعمل شامل ہوں گے۔ .



ورلڈ کپ ڈیلی شو SBS پر ہر رات 5:30pm (AEDT) سے نشر ہوگا اور اس کے بعد FIFA TV کا پیش نظارہ شو ہوگا۔ ایک ڈیجیٹل پہلی VOD پیشکش پہلے دستیاب ہوگی۔via SBS On Demand.



فیفا ورلڈ کپ کی ناقابلِ فراموش معرکہ آرائیاں

ایس بی ایس آن ڈیمانڈ 1986 سے 2018 تک 25 کلاسک فیفا ورلڈ کپ میچز پیش کر رہا ہے تاکہ سامعین کو فٹ بال کے سب سے بڑے اسٹیج پر کچھ بہترین گیمز کی یادیں دوبارہ تازہ کی جا سکیں۔



ورلڈ کپ کے دوران زیادہ تر کلاسک میچز SBS اور SBS VICELAND پر بھی نشر کیے جائیں گے۔



مزید جانئے ایس بی ایس ریڈیو پر فیفا ورلڈ کپ 2022 لائیو اور مفت سننے کا طریقہ

ڈیمانڈ پر SBS کے ذریعے 2022 FIFA ورلڈ کپ 2022ᵀᴹ دیکھیں

فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ہر میچ براہ راست اور مفت SBS اور SBS آن ڈیمانڈ پر دیکھیں۔



SBS آن ڈیمانڈ ویب سائٹ، TVs یا Apple App Store اور Google Play Store میں ہماری ایپس کے ذریعے ورلڈ کپ مفت میں دیکھیں۔



ایس بی ایس آن ڈیمانڈ اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے۔



ایس بی ایس آن ڈیمانڈ اکاؤنٹ بنانا مکمل طور پر مفت ہے!



آن ڈیمانڈ ایپ / ویب سائٹ کھولیں۔



لاگ ان / سائن اپ کو منتخب کریں۔



’ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں‘ کو منتخب کریں۔



اپنی تفصیلات درج کریں، بشمول: نام، ای میل پتہ، جنس اور سال پیدائش



اکاؤنٹ بنائیں کو منتخب کریں - پھر آپ کو اپنے نئے SBS اکاؤنٹ کی تصدیق کے لیے ایک ای میل موصول ہوگی۔



مواد کے ہمارے کیٹلاگ کو دریافت کریں اور آگے بڑھیں!



SBS آن ڈیمانڈ پر ورلڈ کپ کا مرکز سامعین کو ۔ تمام 64 میچوں کا SBS کی قطر سے میچ ایکشن کی مکمل پیشکش، انگریزی اور عربی دونوں میں لائیو سٹریمز، مکمل ری پلے، 25 منٹ کے چھوٹے میچز، 10 منٹ کی توسیعی جھلکیاں اور تین منٹ کی جھلکیاں فراہم کرے گا



اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ فیفا ورلڈ کپ کے بہترین ایکشن سے محروم نہ ہوں، اب پش نوٹیفیکیشنز ترتیب دینے کا یہ اچھا وقت ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ SBS آن ڈیمانڈ ایپ میں لائیو اسٹریم، ہائی لائٹس اور ری پلے کب ظاہر ہوتے ہیں۔



سب سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنےڈیوائیس پر SETTINGS کے اندر اطلاعات کو ایکٹیو کیا ہے۔



اپنے آلے پر سیٹنگز کو دبائیں۔



ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ کودبائیں۔۔



پش اطلاعات پر ٹوگل کریں۔



پھر، اپنے ڈیوائیس پر ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ میں، پروفائل کا صفحہ ایڈ کرنے کے لیے ایپ اسکرین کے اوپری حصے میں موجود سلہیٹ کو دبائیں۔



اے پی پی کی ترتیبات کودبائیں۔



نئی اقساط کے لیے اطلاعات کو فعال کرنے کے لیے NEW EPISODES کے نیچے بٹن کو منتخب کیجئے۔ اطلاعات کے فعال ہونے پر بٹن پیلا ہو جائے گا۔



ایپی سوڈ کی میعاد ختم ہونے کی اطلاعات کو فعال کرنے کے لیے EXPIRING EPISODS کے نیچے بٹن کومنتخب کیجئے اطلاعات کے فعال ہونے پر بٹن پیلا ہو جائے گا۔



آخر میں، یقینی بنائیں کہ 'فیفا ورلڈ کپ 2022' آپ کے پسندیدہ کے آپشن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے اپنے ڈیوائس پر پروگرام پیج پر بس ہارٹ آئیکن کومنتخب کیجئے۔اب آپ بالکل تیار ہیں



!پانچ چیزیں ابھی کرنی ہیں۔



اپنی SBS آن ڈیمانڈ ایپ کو اپ ڈیٹ کریں۔

اپنے ڈیوائیس پر ایس بی ایس آن ڈیمانڈ میں لاگ ان کریں۔

ہمارے نیوز لیٹرز کو سبسکرائب کریں۔

پش اطلاعات کو فعال کریں۔

ہر گیم لائیو اور مفت دیکھیں



ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر تمام لائیو ایکشن، ہائی لائٹس اور ری پلے کے علاوہ، نئی ایس بی ایس اسپورٹ ویب سائٹ تمام تازہ ترین جھلکیوں، انٹرویوز، ویڈیو ایکسٹرا، خبروں، فیچر اسٹوریز، آراء اور تمام اہم بات کرنے والے پوائنٹس کے لیے آپ کا گھر ہوگی۔ قطر 2022۔

مکمل ری پلے

آپ قطر سے ہونے والے ایکشن کا ایک منٹ بھی نہیں چھوڑیں گے جس میں ٹورنامنٹ کے ہر میچ کے انگریزی اور عربی دونوں میں مکمل ری پلے ہوں گے، بشمول SBS کی آل اسٹار براڈکاسٹ ٹیم کے اسٹوڈیو پری اور پوسٹ شوز۔



مزید جانئے SBS secures all-star broadcast team for FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

25 منٹ کے چھوٹے میچز

ناظرین کے لیے وقت کی پابندیوں کے پیش نظر، 25 منٹ کے ہائی لائٹس پیکجز بھی ٹورنامنٹ کے ہر میچ کے لیے موجود ہوں گے۔



توسیع شدہ 10 منٹ کی جھلکیاں



تین منٹ کی جھلکیاں اور منی میچوں کی لمبائی کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے، 10 منٹ کی توسیعی جھلکیاں ٹورنامنٹ کے تمام میچوں کے لیے SBS آن ڈیمانڈ کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔



تین منٹ کی جھلکیاں



قطر 2022 کے ہر میچ سے بائٹ سائز کے ہائی لائٹس پیکجز بھی دستیاب ہوں گے، ناظرین SBS Sport ویب سائٹ اور SBS آن ڈیمانڈ کے ذریعے تین منٹ کی ویڈیو میں میچ کے ایکشن کو دیکھنے کے قابل ہوں گے۔



سوشل میڈیا

فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ہر میچ براہ راست اور مفت SBS اور SBS آن ڈیمانڈ پر دیکھیں۔ SBS Sports کی متنوع رینج سے تمام تازہ ترین کارروائیوں اور اپ ڈیٹس کے لیے، SBS Sport Facebook، Twitter، Instagram اور YouTube پر ہماری پیروی کریں۔





مکمل 2022 فیفا ورلڈ کپ لائیو کیسے دیکھیں - مکمل SBS schedule



پیر، نومبر 21

افتتاحی تقریب + گروپ اے - قطر بمقابلہ ایکواڈور



2:00am - 5:30am (AEDT) - 03.00am پر کک آف



ایس بی ایس اور ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر لائیو



ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھئے Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Listen with SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

ایس بی ایس آڈیو