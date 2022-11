بڑی تعداد میں لوگ کوئنز لینڈ کیوں منتقل ہورہے ہیں؟

Key Points Census revealed more people moved to Queensland from other states than anywhere in the country.

More than 107,500 people moved to the sunshine state from other states and territories.

The figures also showed a huge amount of people left one state in particular.

Census data shows more people moved interstate to Queensland than any other state or territory in the five years to 2021.





کوئینز لینڈ جسےسن شائن سٹیٹ کہا جاتا ہے وہاں کی آبادی میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ اندرونِ ملک سے لوگوں کی یہاں آمد ہے۔ اس سے پہلے تسمانیہ اور ACT کی طرف نقل مکانی کا رحجان دیکھنے میں آرہا تھا صرف ان دو ریاستوں کی آبادی میں اندرونی نقل مکانی سے ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔





دیگر ریاستوں سے نقل مکانی کرنے والے رہائشیوں سے کوئنز لینڈ کی آبادی میں اضافہ اے سی ٹی کے مقابلے میں 10 گنا اضافہ ہوا - ۔ تسمانیہ میں 15,300 سے زیادہ افراد کی دوسری ریاستوں سے آبادی میں اضافہ ریکارڈ ہوا۔



یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کی ڈیموگرافر اوڈ برنارڈ نے کہا کہ آسٹریلیا کے اندر ریاست میں لوگوں کی نقل و حرکت کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔



انہوں نے کہا، "کوئینز لینڈ 1970 کی دہائی سے اور شاید اس سے پہلے آسٹریلیا میں اہم منزل رہا ہے - لہذا واقعی، یہ صرف موجودہ رجحانات میں اضافہ ہے۔"



محترمہ برنارڈ نے کہا کہ یہ ریاست سستی ہونے کت یہاں کا، موسم اور آسان طرز زندگی لوگوں کو کوئینز لینڈ کی طرف کھینچ رہے ہیں۔



ان کا کہنا تھا:



"میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو چیز بدلی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے واقعی یہ محسوس کیا ہے کہ برسبین ایک پرُکشش شہر ہے - کیونکہ اس کی معیشت مضبوط ہے۔ بہت ساری سرگرمیاں اور خدمات ہیں جن میں لوگ کام کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی حد تک ٹیلی ورکنگ کے ذریعے اسے آسان بنا دیا گیا ہے،



مواقع اور طرزِ زندگی

فری لانس فوٹوگرافر میتھیو پون اور ان کا خاندان گزشتہ سال اگست میں پرتھ سے برسبین منتقل ہوا تھا اور اُن کہنا تھا کہ وہ اس تبدیلی کو پسند کر رہے ہیں۔



اس اقدام کی بنیادی وجہ ان کی اہلیہ ایلیونا کوئک تھی، فنانس انڈسٹری میں اپنے کام کے ساتھ ایک نیا چیلنج چاہتی تھییں۔



Illiona Quek and Matthew Poon moved their family to Brisbane from Perth in 2021. Source: Supplied / Matthew Poon " انہوں نے کہا: "میری ساتھی اپنے کیریئر کو ترقی دینے اور ترقی دینے کے مواقع کی تلاش میں تھی اور پرتھ میں ذیادہ مواقع نہیں تھے۔ برسبین، سڈنی اور میلبورن میں اس سے زیادہ مواقع موجود ہیں،



بالآخر انہوں نے برسبین کے خیال کو ترجیح دی، اس لیے مسٹر پون کی اہلیہ ممکنہ آجروں سے ملنے کے لیے برسبین آئیں اور تین پرکشش ملازمتوں کی پیشکش کے ساتھ واپس آئیں۔



محترمہ کوئک اپنے سرمایہ کاری مینیجر کے کردار کے ساتھ ریاست میں واحد نووارد نہیں ہیں۔



انہوں نے کہا ، "آدھے عملے کا تعلق سڈنی یا میلبورن سے ہے کیونکہ وہ تمام وبائی امراض کے دوران یہاں سے چلے گئے تھے۔"



دیگر پرُکشش وجوہات

یہ خاندان کوئنز لینڈ میں رہنے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔



انہوں نے برسبین کے ایک اندرونی مضافاتی علاقے میں ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے اور اپنے دو بچوں کو قریبی اسکول میں داخل کرایا ہے۔



جب کہ مسٹر پون نے کہا کہ ان کے گھر کی قیمت شاید اس سے تھوڑی زیادہ تھی اگر انہوں نے پرتھ میں وہی چیز خریدی تھی، لیکن یہ اس سے بہت کم ہے جو انہیں میلبورن یا سڈنی جانے کا انتخاب کرنے پر خرچ کرنا پڑتا۔



انہوں نے کہا کہ برسبین میں سہولیات پرتھ کی نسبت بہت بہتر ہیں، خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک اور مقامی حکومت کی سہولیات جیسے بچوں کے کھیل کے میدان۔



مسٹر پون نے کہا، "اور پرتھ کے مقابلے میں جہاں ہم برسبین میں رہتے ہیں اس کے قریب اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔"



وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ کوئنز لینڈ میں سردیوں میں شارٹس پہن سکتے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ ان کی بیٹیاں بھی فوائد کو انجوائے کر رہیں ہیں۔



ٹروپیکل آب و ہوا کا مطلب ہے کہ بچوں کا ایکزیما کا شکار ہونے کا خطرہ کم ہوا -یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں جلد میں جلن ہوتی ہے -پرتھ میں بچے اکثر جلدی سوزش کا شکار ہوجاتے تھے۔



مسٹر پون، جنہوں نے پرتھ میں ایک فری لانس فوٹوگرافر کے طور پر رابطے بنائے اور شہرت حاصل کی تھی، انہوں نے کہا کہ نئے مقام پر خود کو دوبارہ قائم کرنے کے بعد حالیہ مہینوں میں کام میں تیزی آئی ہے۔



ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی مدت کو والدین اور گھریلو ذمہ داریوں کو زیادہ سے زیادہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔



خاندان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ برسبین میں کب تک رہیں گے۔



اگرچہ مسٹر پون کے وسیع خاندان سے قریب ہونے کے لیے پرتھ واپس آنے کا خیال ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن جب شہر 2032 کے اولمپکس کی میزبانی کرے گا تو برسبین میں ہونے کا امکان بھی اس جوڑے کے لیے پرکشش ہے۔



وہ ریاست جہاں سے سب سے ذیادہ لوگ جا رہے ہیں

اندرونِ ملک ہجرت کے اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئنز لینڈ جانے والوں میں سے ذیادہ لوگ کس ریاست سے وہاں منتقل ہوئے تھے۔



نیو ساؤتھ ویلز سے 102,200 سے زیادہ افراد نے کوئینز لینڈ کا رخ کیا۔



میک کرنڈل کے سماجی محقق ایشلے فیل نے کہا کہ نیو ساؤتھ ویلز میں مکانات کی قلت کے باعث قیمتیں ذیادہ ہیں، اور سڈنی ایک مہنگا شہر بن گیا ہے۔ باہر سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ اور بڑھتی آبادی کے باعث رش بھی بہت ہے ۔ ساتھ ہی بنیادی ڈھانچے کی رکاوٹوں جیسے مسائل کے باعث لوگ دوسری ریاستوں کی طرف جارہے ہیں۔





ان کا کہنا ہے کہ سڈنی سے دوسری جگہ منتقلی کی کئی وجوہات ہیں جن میں قیمتوں میں اضافہ سب سے اہم ہے۔



"نیو ساؤتھ ویلز میں رش، لمبی قطاریں اور پھر بعض اوقات سڈنی میں مکانات کی قیمتیں اوسط سالانہ آمدنی سے 14 گنا زیادہ ہوتی ہیں،