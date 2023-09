SBS/NITV khởi chiếu các phim tài liệu và thời sự giá trị trước thềm cuộc Trưng cầu dân ý về Tiếng nói

Các điểm chính: Phim tài liệu Bạn có thể đi bây giờ - You Can Go Now với sự tham gia của nhà hoạt động và nghệ sĩ từng đoạt giải thưởng Richard Bell khởi chiếu vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9 lúc 8 giờ 30 tối trên kênh NITV và SBS.

Loạt phim tài liệu bốn tập Nổi loạn có Nguyên nhân - Rebel with a Cause, kể về những Thổ dân tiên phong trên các phương tiện truyền thông, chính trị, thơ ca và luật pháp ra mắt vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10 lúc 9 giờ tối trên kênh NITV và SBS.

Các tập đặc biệt của chương trình Dateline và Insight do nhà báo từng đoạt giải Walkley, Karla Grant, dẫn dắt, sẽ phát sóng vào tháng 9 và tháng 10.

Chương trình thời sự The Point: Hành trình đi theo cuộc Trưng cầu dân ý sẽ tiếp tục du lịch khắp lục địa Úc nhằm nâng cao tiếng nói của cộng đồng các Quốc gia Đầu tiên, phát sóng các ngày Thứ Ba trên kênh NITV và SBS.

Trên toàn mạng lưới của SBS sẽ tiếp tục đưa tin toàn diện và liên tục, chẳng hạn trên NITV News, SBS News và SBS Audio, bằng hơn 60 ngôn ngữ và truyền hình trực tiếp vào ngày Trưng cầu Dân ý trên kênh NITV.

Khi người Úc chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói Thổ dân tại Quốc hội vào ngày 14 tháng 10 năm 2023, SBS tiếp tục cung cấp tin tức và thông tin đa nền tảng, đa ngôn ngữ trên toàn bộ mạng lưới của mình. Trong những tuần tới, sẽ có những buổi khởi chiếu nhiều chương trình mới, bổ sung vào danh sách đưa tin về cuộc trưng cầu dân ý nhằm giúp người Úc ra quyết định khi bỏ phiếu.





Tanya Denning-Orman, người phụ nữ Birri và Guugu Yimidhirr đầy kiêu hãnh, đồng thời là Giám đốc Nội dung Bản địa tại SBS, nói: “Mặc dù NITV có thể cung cấp một nền tảng quan trọng nhằm nâng cao sự đa dạng của tiếng nói Thổ dân, nhưng khả năng độc đáo của chúng tôi chính là sự tiếp cận và thu hút người Úc đón nghe bằng ngôn ngữ cộng đồng quen thuộc của họ, qua SBS Audio hoặc những thông tin chi tiết đáng tin cậy về những diễn biến mới nhất qua SBS News, trên toàn mạng lưới SBS, chúng tôi đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tất cả người dân Úc có được thông tin đầy đủ khi họ bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 10.”





Phim tài liệu khởi chiếu trên toàn mạng lưới SBS bao gồm:





Giữ tia Hy vọng – Keeping Hope



Khởi chiếu Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 lúc 8 giờ 40 tối trên kênh NITV và Thứ Tư ngày 13 tháng 9 lúc 8 giờ 30 tối trên kênh SBS, phát sóng trực tuyến tại SBS On Demand. Bộ phim tài liệu dài một giờ chứng kiến Mark Coles Smith ( Mystery Road: Origin, The Clearing, Savage River ), người đàn ông Nyikina kiêu hãnh và cũng là một diễn viên, từng lớn lên ở Kimberley, trở về quê hương để tìm hiểu những số liệu thống kê đáng báo động rằng Kimberley có tỷ lệ tự tử cao nhất ở Úc, với đa số trường hợp là nam thanh niên bản địa. Mark đã gặp gỡ những người xuất sắc đang tạo ra sự khác biệt thực sự trong việc ngăn ngừa tự tử, khám phá những gì đang được thực hiện trong cộng đồng và những gì cần thực hiện nữa.



Mark Coles Smith in Keeping Hope. Bạn có thể đi bây giờ - You can go now



Khởi chiếu vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9 lúc 8 giờ 30 tối trên kênh NITV và SBS, phát sóng trực tuyến tại SBS On Demand.





Bộ phim tài liệu dài tập đầy táo bạo có sự tham gia của Richard Bell, một nhà hoạt động tự nhận mình cải trang thành một nghệ sĩ. Tác phẩm mang tính đối đầu và thái độ bất kính của Richard đã khuấy động thế giới nghệ thuật Úc cũng như được quốc tế ca ngợi. Từ thời thơ ấu lớn lên trong một căn lều thiếc ở vùng nông thôn Queensland cho đến những hội trường sang trọng của Tate Modern, thành công của Bell thật sự sâu sắc và không hề nao núng. Vào thời điểm nước Úc đang cân nhắc về tiếng nói, sự thật và hiệp ước, bạn không thể bỏ qua những ý tưởng của Bell trong phim.





Bạn có thể đi bây giờ - You can go now có phụ đề tiếng Trung giản thể, tiếng Ả Rập, tiếng Trung phồn thể, tiếng Việt và tiếng Hàn, phát trực tuyến tại SBS On Demand.





Bạn có thể đi bây giờ - You can go now do công ty Good Thing Productions Company Pty Ltd sản xuất cho NITV. Nguồn tài trợ sản xuất chính từ Screen Australia kết hợp với quỹ Liên hoan phim Adelaide. Được tài trợ với sự hỗ trợ từ VicScreen và Screen Queensland. Phân phối địa phương bởi Madman Entertainment.





Nhà văn và đạo diễn You Can Go Now Larissa Behrendt cho biết: “Giống như Richard, tôi lớn lên và được định hình bởi chính trị của Redfern. Tác phẩm nghệ thuật của ông nói lên thế giới quan đó. Nhiều Thổ dân nhìn thấy khát vọng trong công việc của anh ấy và khi anh ấy ngày càng nổi tiếng trên phạm vi quốc tế, đã đến lúc đưa câu chuyện của 'nhà hoạt động giả dạng nghệ sĩ' này đến với nhiều khán giả Úc hơn."





Alex West, Trưởng bộ phận Phim tài liệu của Screen Australia , cho biết: “Trong You Can Go Now, cuộc đời phi thường và việc làm đầy khiêu khích của Richard Bell mang đến một lăng kính để khán giả có thể chiêm ngưỡng 50 năm hoạt động mới đây nhất của các Quốc gia Đầu tiên ở Úc. Được trình bày với sự đa dạng của các nhân vật chính trị và văn hóa có ảnh hưởng, tất cả những ai xem bộ phim tài liệu mạnh mẽ này sẽ hiểu rõ hơn về một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của đất nước chúng ta, lịch sử phức tạp của chúng ta và những tiếng nói đã giúp hình thành nên lịch sử đó. Đây là một bộ phim tuyệt đối phải xem!”





Nổi loạn có Nguyên nhân – Rebel with a Cause



Phát sóng hàng tuần từ Chủ nhật ngày 1 tháng 10 lúc 9 giờ tối trên kênh NITV và SBS.





Loạt phim tài liệu gồm bốn tập nhắm mục tiêu vào cuộc đời chính trị và thể hiện những nỗ lực vô song của 4 cá nhân tiên phong thuộc các Quốc gia Đầu tiên, những người đã thay đổi tiến trình lịch sử Úc. Phim là sự đan xen tài liệu lưu trữ chưa từng hé lộ, với các cuộc phỏng vấn những người thân yêu và đồng nghiệp, Rebel with a Cause đi sâu vào các triết lý đã dẫn đường cho Thượng nghị sĩ Neville Bonner , thẩm phán Pat O'Shane , nhà thơ Oodgeroo Noonuccal và biểu tượng truyền thông Tiga Bayles , phim trình bày quan điểm sống động, đầy cảm hứng về quá trình tạo ra sự thay đổi do những cá nhân thuộc các Quốc gia Đầu tiên lãnh đạo.



Rebel with a Cause to premiere on NITV. Rebel with a Cause có phụ đề bằng tiếng Trung giản thể, tiếng Ả Rập, tiếng Trung phồn thể, tiếng Việt và tiếng Hàn, phát trực tuyến tại SBS On Demand.





Rebel with a Cause là một sản phẩm của công ty Inkey Media Pty Ltd dành cho NITV. Nguồn tài trợ sản xuất chính từ Screen Australia và NITV. Được tài trợ với sự hỗ trợ từ Screen Queensland.





Angela Bates, Giám đốc ban Quốc gia Đầu tiên tại Screen Australia , cho biết: “Việc tạo ra sự thay đổi do các Quốc gia Đầu tiên lãnh đạo chính là trọng tâm của phim Rebel with a Cause . Chương trình này tôn vinh tinh thần bất khuất của những người tiên phong thuộc các Quốc gia Đầu tiên, họ đã chống chọi với nghịch cảnh để tạo ra đường hướng quan trọng cho thế hệ tương lai. Khán giả sẽ được tham gia vào một cuộc hành trình hấp dẫn khi những câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng này được hé lộ, soi sáng hình ảnh những người hùng nổi bật mang tính biểu tượng của các Quốc gia Đầu tiên."





Tin tức và các chương trình thời sự trên toàn mạng lưới SBS bao gồm:





The Point: Cuộc hành trình Trưng cầu Dân ý



Phát sóng Thứ Ba lúc 7 giờ 30 tối trên NITV và 10 giờ 30 tối trên SBS. Tập thứ Ba ngày 3 tháng 10 sẽ được phát sóng đồng thời trên NITV và SBS vào lúc 7 giờ 30 tối. Các tập The Point cũng có mặt trên SBS On Demand.





Dẫn chương trình The Point là người đàn ông Wuthathi và Meriam đầy tự hào, John Paul Janke , và người phụ nữ Whadjuk Noongar, Narelda Jacobs , The Point là ngôi nhà chứa đựng quan điểm từ góc nhìn của các Quốc gia Đầu tiên, cung cấp thông tin cho tất cả người dân Úc trước cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói Thổ dân tại Quốc hội. The Point tiếp tục đi khắp lục địa Úc để phát sóng từ mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ, nâng cao tiếng nói từ cộng đồng bản địa, tham gia vào các cuộc thảo luận có chiều sâu và cung cấp sự phân tích thấu đáo về cuộc trưng cầu dân ý. The Point đã được phát sóng từ Waiben (Thursday Island), Boorloo (Perth), Durumbal Country (Rockhampton) và lutruwita (Tasmania), các địa điểm phát sóng sắp tới bao gồm Tandanya (Adelaide), Canberra, Pilbara, Mparntwe (Alice Springs) và từ trường quay ở Cammeraygal Country (Sydney). Các khách mời đặc biệt bao gồm các chính trị gia và lãnh đạo cộng đồng, với các chủ đề sắp tới gồm có phân biệt chủng tộc đang diễn ra trong chiến dịch trưng cầu dân ý, sức khỏe Thổ dân, chăm sóc cho Đất nước và vấn đề biến đổi khí hậu.



The Point Referendum Road Trip. John Paul Janke and Narelda Jacobs. Photo credit Dave Ollier and NITV. Tin tức kênh NITV



Phát sóng từ Thứ Hai đến Thứ Năm lúc 6 giờ 30 tối trên NITV và SBS On Demand , tin tức mới nhất đến từ nền văn hóa lâu đời nhất, hãy tham gia cùng người phụ nữ Mudburra và Wagadagam, Natalie Ahmat , và nhóm các nhà báo NITV để tìm biết những câu chuyện từ góc nhìn của người bản địa.





Nula



Thứ Sáu lúc 3 giờ chiều trên SBS và 5 giờ 30 chiều trên NITV. Cũng có mặt trên SBS On Demand. Chương trình tóm tắt những câu chuyện quan trọng nhất trong tuần, hãy tham gia cùng Natalie Ahmat và nhóm Tin tức NITV trong chương trình kéo dài nửa giờ này và đón nghe họ chia sẻ những tin tức mới nhất từ góc nhìn của người bản địa. Trong ngôn ngữ Dharug, Nula có nghĩa là “ở đây, ở đó hoặc ở khắp mọi nơi”.





Dateline: Tiếng nói Sámi



Khởi chiếu vào thứ Ba ngày 19 tháng 9 lúc 9 giờ 30 tối trên SBS và phát sóng đồng thời trên NITV. Chương trình cũng có mặt trên SBS On Demand. Là chương trình tài liệu quốc tế kéo dài nửa giờ, soi rọi những số phận trong đời thường để tìm kiếm nguồn cảm hứng và sự bất ngờ trong mọi câu chuyện trên thế giới, trong tập Dateline này Karla Grant là khách mời dẫn chính. Karla đến Na Uy để tìm hiểu về người Sámi và Nghị viện Bản địa của họ. Là một nhà báo bản địa kiêu hãnh, đây là một câu chuyện đưa người xem chạm đến tâm hồn của Karla.





Insight: Tiếng nói của bạn



Khởi chiếu vào thứ Ba ngày 10 tháng 10 lúc 8 giờ 30 tối trên SBS, NITV và SBS On Demand. Diễn đàn của các ý tưởng, chương trình nổi bật hàng đầu nước Úc, Insight là cuộc tranh luận sôi nổi về một chủ đề duy nhất cho mỗi tập. Tập đặc biệt này được trình bày bởi Karla Grant, người dẫn dắt cho cuộc trò chuyện về những ý kiến khác nhau trong cuộc trưng cầu dân ý Tiếng nói Thổ dân tại Quốc hội sắp tới. Insight tập hợp người Úc ở các độ tuổi khác nhau trên khắp đất nước. Người dẫn chương trình Karla Grant hỏi họ liệu họ dự định bỏ phiếu “Yes” hay “No” và họ đang thảo luận những gì với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm, để cố gắng thuyết phục những người khác đứng về phía họ.





SBS và NITV sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về các chương trình cho ngày trưng cầu dân ý, cũng như những ngày tiếp theo sau đó, để tìm hiểu người Úc phản ứng ra sao trước kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này.