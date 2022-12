Chuyện Queensland: Công ty Blackbook AI

Chuyện Queensland đã từng giới thiệu đến quý thính giả những bước khai phá mà thế hệ trẻ Việt Nam đang tự mở cho mình hướng đi trong cuộc sống. Có em theo quân đội. Có em theo học về tình báo. Cũng có em mở tiệm ăn.





Trong loạt bài hai kỳ vào tuần này và tuần tới, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả hai tài năng trẻ đã vào Chung kết giải thưởng hàng năm của ông Thị trưởng Brisbane, Multicultural Business Awards, mang lại vinh dự cho cộng đồng chúng ta.





Trước nhứt là câu chuyện của bạn Thụy Lâm, sáng lập viên và giám đốc điều hành công ty tin học Blackbook AI, vượt biên cùng ông bà và cha mẹ khi mới được 6 tháng tuổi và đặt chân đến Úc khi mới đầy năm.





Kính mời quý thính giả theo dõi.





Hưng Việt : Xin chào anh Thụy Lâm.





Thụy Lâm : Xin chào anh Hưng Việt, với lại cô Mỹ Dung, thính giả SBS





Mỹ Dung : Chào anh Thụy Lâm.





Hưng Việt : Trước hết xin anh Thụy Lâm cho biết là công ty Blackbook AI cung cấp những dịch vụ gì? Và mục tiêu của công ty là gì?





Thụy Lâm : Mục tiêu của công ty Blackbook AI là create jobs và provide pathways for mấy người học university ngành IT với lại Toán.





Công ty Blackbook AI có khoảng 180 người, khoảng 100 người ở Brisbane, 20 ở Sydney, 30 ở Melbourne, khoảng 10 người bên Sàigòn với lại ở Manila làm công việc trong digital data, artificial intelligence với lại automation.





Hưng Việt : Anh Thụy nè, khi mà nói tới AI, Artificial Intelligence, nó là một lãnh vực tương đối rất rộng rãi, thì công ty Blackbook tập trung vào những lãnh vực nào?





Thụy Lâm : Công ty của Thụy làm cho mấy multinational such as Suncorp, Rio Tinto, xài data của mấy công ty đó để look at improving customer service or workplace efficiencies, xài Toán hay more complex algorithms trong machine learning để làm cho mấy công ty đó more competitive be able to look at new ways of working, so that’s specialty of Blackbook, we look at opportunity we can unlock to automate processes and increase customer engagements.





Để Melbourne Water ensure water supply is provided to households through pipes. Trong mấy cái pipes đó, Melbourne Water để mấy cái cameras để coi mấy cái pipes có bị cracks hay bị defects. Traditionally Melbourne Water used người ta để watch the videos, identify crack defects and that was time intensive so for each pipe, it took khoảng ba tiếng đồng hồ để coi, watch the video to see if there’s anything, so using AI algorithm, we are able to cut down the video into frames and then within each frame...





...Áp dụng thuật toán, chúng tôi chia cái video thành nhiều khung hình và trong mỗi khung, ấn định xem có sơ khuyết nào hay không căn cứ trên những kiến thức đã được biết trước đây về mô hình để chúng tôi có thể bổ sung cho mô hình đó, huấn luyện nó rằng “đây là những hình ảnh của sơ khuyết A” để lần tới khi mô hình thấy những hình ảnh như thế chạy qua, nó có thể nhận dạng được ngay đó là sơ khuyết A của đường nứt. Như vậy, một người không phải lo về chuyện đó nữa, chỉ tập trung vào chuyện sơ khuyết A đã được nhận dạng, bây giờ tôi phải làm gì với nó thay vì phải xem cái video 3 tiếng đồng hồ để chờ xem có một sơ khuyết nào hay không.





Đó là một thí dụ của chuyện đỡ tốn thời gian và bảo đảm họ làm những công việc có giá trị hơn.





Hưng Việt : Bây giờ nói về giải thưởng Lord Mayor’s Multicultural Business Award, Blackbook AI là một trong những finalists của Award là Entrepreneur of the Year. Is that right?





Thụy Lâm : Entrepreneur of the Year and Business Person of the Year. Through the nominations with Brisbane City Council and being a finalist...





...Qua sự đề cử với Hội Đồng Thành Phố Brisbane rồi được vào Chung kết, để tạo ra công ăn việc làm trong thành phố Brisbane. Có một lực lượng lao động đa văn hóa với Blackbook AI tạo cơ hội cho khoảng 30% số nhân viên từ các đại học ở địa phương và Hội Đồng Thành Phố địa phương và trong số 30% gốc Á châu đó, chúng tôi có 10% người gốc Việt. Tạo cơ hội cho họ làm việc trong ngành Computer Science và các ngành nghề kỹ thuật thay vì các nghề nghiệp xưa nay của người Á châu.





Hưng Việt : Tôi nghĩ là đó là một vinh dự rất lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Brisbane bởi vì trong ba người vào Chung kết thì đã có hai người gốc Việt rồi là anh Thụy Lâm, và cô Nina Nguyễn. Anh có nhận xét gì về chuyện đó không?





Thụy Lâm : Thụy nghĩ là người ở VN qua Úc take a risk như Ba với ông nội của Thụy always open business ở Brisbane, and so I think the passion for running a business ...





... là những người kinh doanh, chấp nhận may rũi và tôi nghĩ sự đam mê muốn có một cơ sở thương mại và chấp nhận may rủi đã lan qua đến thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt.





Nếu nhìn vào danh sách những người vào chung kết, có nhiều người Á châu và có một sự đại diện rộng lớn của nguời Việt tôi nghĩ cũng là một niềm vinh dự cho văn hóa và di sản của chúng ta, cho những thuyền nhân đã từ Việt Nam đến Brisbane.





Mỹ Dung : Dạ vậy anh có thể vui lòng cho biết một chút ít về tiểu sử của anh được không?





Thụy Lâm : Thụy qua Úc năm 1979, là một boat person, come to Phi luật Tân rồi qua đây ở Wacol, đi qua với ông nội bà nội, ba má với lại cô chú. Ông nội thì làm ở factory ở Holden, ba thì vô university để study Surveying, má làm trong factory. Thụy đi học Darra State School, along with all the other Vietnamese in the groups. Đi học ở Brisbane State High rồi vô university study degree in Business and Economics. That’s where Thụy has a passion in Toán với lại problem solving.





Xong Thụy ra làm cho phòng Thuế, understanding and trained in Economics for taxation businesses. Thụy trở vô univerisity học Techonolgy, học IT rồi ra làm cho consuling company ở Úc. Thụy với lại business partner của Thụy, Jason, thấy mấy công ty ở India và China qua đây làm consulting, cho mấy người ở India với China việc làm không, không có cho mấy người ở Úc, mấy người ở Úc chỉ làm trong mấy cái service industries chớ không có làm trong technology. So that was the drive and the passion to create the organization for Blackbook.





Hưng Việt : Anh Thụy, lúc công ty mới bắt đầu thì có bao nhiêu nhân viên, kể luôn những người lãnh đạo như anh?





Thụy Lâm : Công ty được lập khoảng 5 năm rồi, lúc beginning có ba người: Thụy, a partner with another person, bạn của Thụy, yeah.





Hưng Việt : Rồi từ con số ba người đó, bây giờ nó đã trở thành một công ty 180 người và ở khắp nơi. Đó là một sự thành đạt achievement rất là đáng kể. Theo anh, một người lãnh đạo một công ty như vậy, sự thành công đó dựa trên bí quyết nào? Anh làm sao mà anh khuếch trương nó ra một cách to lớn và nhanh chóng như vậy trong 5 năm?





Thụy Lâm : I think most, you can’t ignore being lucky. I think a lot of people have ambitions and want to pursue their ambitions and I mean there is a sense of luck and timing....





...Tôi nghĩ nhất là anh không thể quên chuyện may mắn. Nhiều người có tham vọng và muốn theo đuổi những tham vọng của họ và tôi muốn nói có chút may mắn và đúng lúc trong đó.





Nếu mà một người đam mê chuyện mà họ muốn làm và họ theo đuổi nó một cách không ngừng nghỉ, thì anh sẽ tự đặt mình vào một vị thế tốt đẹp hơn để áp dụng sự may mắn mà nó tạo ra cho anh.





Thụy thấy là cơ hội để dùng những kỹ năng trong cộng đồng chung quanh chúng ta để đem lại một điều tốt đẹp chung. Đúng thời cơ là chuyện sau cùng nhưng quan trọng hơn vẫn là sẵn sàng chấp nhận may rủi và theo đuổi điều mà mình muốn làm, nhưng không tốn hết tiền bạc. Hưng Việt : Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng tùy thuộc rất nhiều vào cách mà anh tuyển mộ cũng như anh đối xử với nhân viên để họ muốn đóng góp vô thành quả của công ty.





Thụy Lâm : Thụy nói với mấy người làm cho Blackbook, Thụy doesn’t expect them to stay here forever. So that was the premise of Blackbook: to create a launch pad and a pathway for you to decide...





.... Và đây là tiền đề của Blackbook: tạo một dàn phóng và một hướng đi cho bạn để bạn quyết định muốn đi về đâu. Có thể là để tự tạo một thương nghiệp cho chính mình, có thể để lấy kinh nghiệm để đi ngoại quốc hay kinh nghiệm để làm một chuyện gì khác. Nếu bạn quyết định Blackbook là nơi làm việc lâu dài, điều đó cũng tốt thôi.





Hưng Việt : Khi mà anh tuyển dụng nhân viên, anh căn cứ vào những kỹ năng gì? Trên bằng cấp hay kinh nghiệm hay cả hai?





Thụy Lâm : Number 1 thing we look for is attitude. Năm năm mướn người mà không có bằng cấp, không có đi uni. Mấy người mà muốn discover how to solve problems, attitude is number 1. Mấy người muốn specialize in AI or technology then they’re always encouraged to look at degrees in Computer Science, in Mathematics, in Electronic Engineering or Electrical Engineering, everything logical is key to them having successful career within the technology industry in Australia.





Hưng Việt : Riêng với những nhân viên người Việt mình, thường anh tuyển dụng những sinh viên mới ra trường hay là những người từng làm việc ở đây rồi, có kinh nghiệm về IT về Computer Science rồi?





Thụy Lâm : Majority là mấy nhân viên mới ra trường, tại vì mấy nhân viên đó have more eagerness to explore and to take risks and to look at solutions “outside the box”.





That’s a good cycle of getting someone from that community, developing that person for them to then do the same thing for other people coming through. We see that as a good system of development.





We always publish recruitment program. We offer internships for a lot of people as well, paid internships cho mấy người làm, đi học mà muốn có việc làm. Come here. Do some work, give them training then we hire them once they’ve finished university.





They are passionate and also we’re trying to work a lot with universities.





Hưng Việt : Chúng tôi được biết ngoài ra, anh và công ty này cũng còn đã được nominate hoặc được trao những giải thưởng khác nữa phải không?





Thụy Lâm : Trước khi Thụy turned 40 thì được giải thưởng Young Business Entrepreneur of the Year in the StartUp which is cách đây 4 năm lúc mà Blackbook bắt đầu. It was Young Entrepreneur of the Year for StartUp Business. Rồi giải thưởng mấy cái software mà Blackbook làm như Australian Company of the Year, Asia Pacific Company of the Year for some of the software Blackbook implements.





Yeah there’s been a fair number of awards by the staff. But Thụy nói là không phải một người làm cái công ty mà mấy người ở trong công ty đã được giải thưởng. Also 2 years ago, Blackbook was awarded Women Digital Diverse Employer of the Year which is still have a very high percentage of females in the workforce which is different to ... it’s very hard in technology industry to attract females but we have a number of females in our organization.





Ở university, nếu như khoảng 100 người học Computer Science, khoảng 10 người là female. So at the moment we are about 20% which is pretty good and I guess we focus on hiring not just from Computer Science pool but hire from any pool.





Hưng Việt : Tôi nghĩ anh và công ty rất là hãnh diện để mà được những vinh dự đó. Xin chúc mừng Blackbook, chúc mừng anh Thụy Lâm. Tôi tin là công ty sẽ còn phát triển và sẽ có nhiều giải thưởng tương tự. Cuối cùng anh Thụy còn có điều gì anh muốn chia sẻ với thính giả chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này hay không?





Thụy Lâm : I think, finally, we want to encourage Vietnamese community, not necessarily young, mấy người studying Computer Science who want to look for opportunities here then put your hand up, contact me...





...Muốn tìm cơ hội ở đây thì hãy dơ tay lên, liên lạc với tôi, sẽ được cho cơ hội, sẵn sàng làm việc, đó là điều tốt. Và tôi muốn khuyến khích, hãy xem trường hợp của Thụy như là một thí dụ.





Cho nên hãy nghĩ Computer Science, AI như là một thời đại mới mà tôi sẽ là một phần tử, không phải chỉ có y khoa, luật khoa hay kỹ nghệ xây cất. Hãy nghĩ đến một sự nghiệp về Computer Science vì nếu bạn thuộc nguồn gốc người Việt, bạn luôn tìm tòi, có đầu óc lý luận, có tài năng giải đáp các bài toán khó nên bạn có thể có cơ hội với Blackbook AI.





Hưng Việt : Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cám ơn anh Thụy Lâm rất là nhiều. Anh rất bận rộn mà anh cũng dành thì giờ của anh cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúc cho Blackbook ngày càng phát triển rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn. Cám ơn anh Thụy Lâm.





Mỹ Dung : Cám ơn anh Thụy Lâm.





Nếu muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tuyển dụng nhân viên ở công ty Blackbook, quý thính giả có thể liên lạc qua đia chỉ email: recruitment@blackbook.ai