Chuyện Queensland: Hội chợ Tết Quý Mão

Hội chợ được tổ chức tại CJ Greenfield Park, đường Freeman vùng Durack, Brisbane.





Theo nhận xét sơ khởi của chúng tôi thì không khí rất là nhộn nhịp, chỉ mới 5 giờ chiều mà đồng hương đã nô nức tham gia. Nhiều người đã đến mua thức ăn trong khi những số khác thì đang nôn nóng ngồi chờ ở những hàng ghế trước sân khấu để đợi giờ khai mạc cũng như phần văn nghệ sau đó.



Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ tịch BCH CĐNVTD Queensland Mỹ Dung: Trước tiên mời quý thính giả gặp Bác sĩ Bùi Trọng Cường, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại Queensland.





Hưng Việt: Dạ xin kính chào bác sĩ Bùi Trọng Cường ạ.





BS Bùi Trọng Cường : Vâng xin kính chào anh Việt và cô Mỹ Dung và tất cả quý vị thính giả.





Hưng Việt : Thưa Bác sĩ đây có phải là lần đầu tiên trong vòng ba năm nay Cộng đồng chúng ta mới tổ chức được cái Hội chợ Tết vui như vầy không?





BS Bùi Trọng Cường : Vì Covid 19 đó thành ra Cộng đồng chúng ta phải tổ chức Chợ Tết trong cái khuôn khổ nhỏ hẹp hơn tức là tổ chức tại trụ sở của Cộng đồng trong hai năm vừa qua, thì đây là lần đầu tiên thì chúng ta mới kéo được ra đây và rất là may là hôm nay thời tiết rất là tốt. Hy vọng là tối nay bà con sẽ kéo tới và chúng ta sẽ có cái dịp để mà mừng Xuân Quý Mão sắp tới.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ ngoài những cái gian hàng thông tin và thức ăn thì thưa bác sĩ Hội chợ Tết năm nay có những cái gì đặc biệt khác với những năm trước đây nữa hay không?





BS Bùi Trọng Cường : Thật ra mà nói thì cái khác nó không có nhiều, nhưng mà phải nói rằng là cái sự tham gia đóng góp của đồng hương mình có vẻ hơi linh hoạt hơn. Năm nay mình cũng có một số trò chơi dân gian. Tôi nghĩ rằng là cái nội dung nó phong phú hơn. Bửa nay chúng tôi có một cái hình thức có hơi khác chút xíu là chúng tôi sẽ nói lên được để mà tạ ơn Quốc tổ, tạ ơn những người đầu tiên đã khai sinh cái nước Úc này và tạ ơn Chính phủ và dân chúng Úc, cũng đã chấp nhận cho chúng mình đến đây và sau cùng là cảm ơn cái sự hòa hợp của tất cả dân chúng với mình là một sắc tộc để mà lo lắng cái đất nước này trong tương lai và cuối cùng cũng là một cái dịp để cho chúng ta chúc Tết lẫn nhau một cái năm được khỏe mạnh, được thịnh vượng và được vui vẻ.





Hưng Việt : Thưa cám ơn Bác sĩ rất là nhiều...





Mỹ Dung : Anh Việt đông đúc như vầy chắc cảnh sát cũng cực lắm há. Parking không cũng là cả một vấn đề, rồi giữ trật tự nữa, để mọi người tận hưởng được không khí tươi vui nhưng lại an toàn.





Hưng Việt: Đúng vậy đó cô Mỹ Dung



Nhân viên liên lạc của Cảnh sát Queensland, Trần Bá Lộc Hưng Việt : Dạ anh Trần Bá Lộc là nhân viên liên lạc của sở Cảnh sát Queensland với cộng đồng người Việt mình, thì những sinh hoạt của cộng đồng luôn luôn có mặt anh cũng như các nhân viên liên lạc khác. Thưa anh thì cái vai trò mà bảo vệ trật tự và an ninh ở trong những sinh hoạt như thế này nó khó khăn đến mức độ nào?





Trần Bá Lộc : Dạ vâng thưa anh những sinh hoạt của cộng đồng chúng ta nhất là những dịp lễ lớn như là Tết và Trung thu thì nói chung là cộng đồng chúng ta rất là tốt, hầu như không bao giờ có những chuyện khó khăn hết. Để giúp cho mọi người được có một cái buổi tối vui vẻ như hôm nay Cảnh Sát Queensland cũng như là cảnh sát ở hai trạm cảnh sát là cảnh sát Inala và cảnh sát Mt Ommaney đều có những toán cảnh sát được đặc cử tới đây để giữ trật tự.





Hưng Việt : Chúng tôi nhận thấy là trong những năm sau này đó thì hình như có cấm bán bia ở trong những gian hàng thì anh nghĩ đó có thể là một yếu tố giúp cho cái việc mà giữ gìn trật tự nó được dễ dàng hơn chút xíu nào hay không?





Trần Bá Lộc : Vâng thưa anh dĩ nhiên là nếu chúng ta vui chơi và tránh đi những vấn đề khó khăn, tại vì đôi khi rượu chè cũng có thể gây một vài vấn đề khó khăn, thì đó là điều rất là tốt. Tuy nhiên chúng tôi không thấy trở ngại gì lắm.





Hưng Việt : Nếu mà tất cả mọi việc mình giữ chừng mực thì nó sẽ không có gì khó khăn. Nói về chừng mực, nói về sự đông đảo của hội chợ như hội chợ Tết này đó, thì cái vấn đề mà xe cộ lưu thông nó ra sao thưa anh?





Trần Bá Lộc : Dạ vâng, những lần tổ chức Tết của chúng ta hàng năm số lượng người lên tới từ 10.000 tới 15.000 người tới dự cho hai buổi tối. Rất may là chúng tôi có những cảnh sát công lộ sẽ đứng ra để giúp điều hành vấn đề lưu thông.





Hưng Việt : Thưa anh Lộc việc đi thưởng ngoạn vui Xuân mà muốn được vui vẻ tốt đẹp thì rất cần có trật tự an ninh và đó là nhờ công khó của các nhân viên cảnh sát và nhân viên Liên lạc như anh đây. Xin thành thật cảm ơn anh.





Trần Bá Lộc : Vâng thì cảnh sát chúng tôi cũng mong muốn mọi người được vui chơi tối nay và chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ có hai buổi tối thật là vui và mọi người đều đón Xuân trong cái sự hạnh phúc của cộng đồng chúng ta.



Các học sinh lớp 12 đạt điểm cao Mỹ Dung : Mà anh Việt nè, tổ chức như vầy cũng tốn kém lắm anh Việt há, chắc Cộng đồng người Việt của mình cũng phải có các nhà tài trợ phụ thêm chứ phải không anh.





Hưng Việt: Có chứ cô MD, theo chỗ tôi được biết thì ngoài phần tài trợ của chính phủ tiểu bang và Hội đồng thành phố thì cộng đồng cũng được sự tài trợ của các doanh nghiệp riêng, các thương nghiệp như là ngân hàng ANZ, Priceline, hoặc là của các cơ quan như ECCQ tức Hội đồng Các Cộng đồng sắc tộc Queensland... đó cô Mỹ Dung, ngoài ra còn có các thương nghiệp Việt Nam khác như tiệm cá Mons, SS Tuần báo v.v...





Hưng Việt : Dạ xin kính chào anh Tâm Đỗ ạ. Thưa anh đây là gian hàng của ECCQ thì năm nào ECCQ dường như cũng chẳng những có mặt mà bảo trợ cho Hội chợ Tết nữa phải không ạ?





Tâm Đỗ : Dạ thưa chú tụi con luôn quan niệm là những sự kiện ở trong cộng đồng là cơ hội để tụi con kết nối với lại cộng đồng của mình thì Hội chợ Tết là một sự kiện lớn của cộng đồng người Việt mình thì tụi con nhân cơ hội này cũng muốn được làm cái gian hàng thông tin để qua đó giới thiệu chương trình của tụi con cũng giống như là mình sẽ kết nối được nhiều hơn với đồng bào người Việt ở Brisbane cũng như ở Queensland.





Hưng Việt : Thưa anh qua kinh nghiệm của các năm trước thì sự hưởng ứng của đồng hương đối với những cái gian hàng thông tin này như thế nào?





Tâm Đỗ : Nói chung là khi mình đi làm cộng đồng thì phải có sự hưởng ứng của đồng bào người Việt mình thì cái chương trình mới thành công được và tụi con may mắn cũng có được sự hỗ trợ của một số đoàn thể cũng như bà con người Việt mình ở đây. Nhân đây Tâm kính chúc Ban Việt ngữ của đài SBS một năm mới an khang thịnh vượng và luôn hạnh phúc.



Tâm Đỗ, Hội đồng các Sắc tộc Queensland Hưng Việt: Mà cô Mỹ Dung nè, cô có biết là để có được một buổi trình diễn như ở Hội chợ Tết như vậy, thì có một số người thầm lặng ít ai biết đến, nhưng thật ra là họ làm việc rất là cực. Đố cô biết đó là ai?





Mỹ Dung : Uhm... Thì ban tổ chức là vất vả nhứt rồi anh Việt, nào là dựng lều, dựng rạp, chạy vòng trong, vòng ngoài, đủ thứ hết chắc là cực nhứt rồi... nhưng mà anh nhắc tới biểu diễn nữa... thì chắc là người lo âm thanh và ánh sáng quá phải không anh Việt?





Hưng Việt: Đúng vậy, chúng ta hãy nghe anh Oai, chuyên viên phụ trách âm thanh ánh sáng chia sẻ những việc làm của anh...





Hưng Việt: Thưa anh Oai, anh là chuyên viên âm thanh cho những sinh hoạt trong cộng đồng mình và hôm nay là hội chợ Tết một cái sinh hoạt rất là lớn thì việc chuẩn bị âm thanh cho cái sân khấu cũng như những tiết mục văn nghệ nó có khó khăn cầu kỳ tới chừng nào anh?





Anh Oai: Dạ nếu mà mình không có nhân lực đó thì là mình phải làm sớm hơn, thì nếu mà có gì trục trặc mình sẽ có thời gian để mà mình làm. Em có tới trưa hôm qua và ngủ ở đây tối hôm qua một mình để lo cho nó xong. Dạ tại vì rất là nhiều công việc.





Hưng Việt : Những công việc đó bao gồm những chuyện gì và anh có thể kể sơ sơ thôi?





Anh Oai: Dạ mình phải chạy hết dàn đèn cho sân khấu, làm sao mà sân khấu sáng và đẹp, tại vì nếu mà mình lo xong thì người ta mới nâng cái sân khấu lên. Một khi sân khấu nâng lên rồi đó thì mình không làm gì được nữa. Xong mình mới thử âm thanh. Trước tiên là mình xin người ta một cái chương trình trước đó khoảng chừng hai tuần để cho mình ở nhà mình program cái mixer trước. Thì mình sẽ biết được những dụng cụ gì và những cái instrument gì, sau đó rồi thì mình mới setup. Ở đằng trước ngay phía sân khấu đó có một cháu là con gái đó nó sẽ giữ về cái phần đó. Nếu mà ai mà muốn đưa USB hay nhạc gì đó thì là nó sẽ lo về những cái vấn đề đó. Cám ơn anh Việt và cũng chúc Đài SBS một năm nữa là làm việc tốt đẹp hơn và sẽ còn làm việc dài dài ...





Mỹ Dung : Mà nhắc đến biểu diễn thì không thể không nhắc đến màn trình diễn đặc sắc của Hội Cao Niên, rồi của trường Việt ngữ, và các ca sĩ địa phương v.v... Mà em nghe có chị Thu Hường cũng ngâm thơ nữa đó nha.





Hưng Việt: Chị Thu Hường mới lên chương trình mình cách đây hai ba tuần gì đó phải hông?





Hội Cao niên có bà chủ tịch mới Kiều Oanh lên đảm nhận cho nên sôi động hắn lên phải không cô Mỹ Dung.



Ban văn nghệ Hội Cao Niên Brisbane Hưng Việt : Dạ thưa cô Kiều Oanh cô là hội trưởng của Hội Người Việt Cao niên tại Queensland hiện nay thì cô có thể vui lòng cho thính giả được biết là năm nay Hội chợ Tết Quý Mão này Hội Cao niên có những đóng góp gì cho Hội chợ Tết của Cộng đồng tổ chức ạ?





Kiều Oanh : Dạ kính thưa chú, thưa chị, Hội Cao niên của chúng ta đóng góp chương trình văn nghệ để giúp vui cho chợ Tết.





Hưng Việt : Thưa cô, rồi như vậy đó việc chuẩn bị cho cái màn văn nghệ đó công phu và đã được chuẩn bị bao lâu rồi ạ?





Kiều Oanh : Ồ cái đó rất là công phu do chị Tuyết Vân cũng là phó chủ tịch của Hội Cao niên tổ chức và chỉ đã tổ chức nay cũng đã khoảng chừng mấy tháng trời, cũng kêu không những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi. Cho nên tối nay có một cái văn nghệ thật là hấp dẫn cho nên Kiều Oanh hy vọng là hết tất cả mọi người sẽ tới để ủng hộ Hội Cao Niên của chúng ta năm nay.





Hưng Việt: Chúng tôi rất là mong đợi trông chờ để được xem cái màn văn nghệ đó.





Kiều Oanh : Và sẵn đây Kiều Oanh cũng xin chúc hết cộng đồng của chúng ta một năm mới thật là vui vẻ mạnh khỏe an khang thịnh vượng.



Hội chợ Tết luôn có một sắc thái rất đặc biệt là những tà áo dài Việt Nam Hưng Việt: Mà cô MD có nhận thấy Hội chợ Tết luôn có một sắc thái gì rất đặc biệt không nè?





Mỹ Dung : Dạ, đó có phải là các phụ nữ rất tha thướt trong những bộ áo dài Việt Nam phải không anh Việt?





Hưng Việt: Trong đó có cô nữa nha.





Mà chẳng những thế chúng tôi còn nhận thấy có một số em bé, chính trị gia, và vài người của cộng đồng sắc tộc bạn cũng mặc áo dài, điều đó chứng tỏ gì? chứng tỏ là họ cũng rất lưu tâm đến trang phục truyền thống của người Việt Nam chúng ta.





Mỹ Dung : Phụ nữ Việt Nam dù bất cứ độ tuổi nào, vóc dáng ra sao nhưng cứ khoác lên người chiếc áo dài đều trông thật là đẹp và đáng tự hào há anh Việt.





Hưng Việt: Đúng vậy cô Mỹ Dung. Nên mình phải phát huy cái văn hóa đó há. Mà nè, cô biết những khoảnh khắc tưng bừng của Hội chợ Tết vẫn còn đọng lại là nhờ có những ai không nè?





Mỹ Dung : Dạ mấy photographers phải hông anh Việt?





Hưng Việt: Đúng vậy đó có MD. Chúng tôi kính mời quý vị nghe anh nhiếp ảnh gia Lê Hải tâm sự.





Hưng Việt : Thưa anh Hải, anh là người luôn luôn có mặt ở trong những sinh hoạt của cộng đồng từ nhỏ tới lớn để ghi lại những cái sự kiện xảy ra trong những sinh hoạt đó. Thưa anh lý do nào mà thúc đẩy anh làm cái chuyện này?





Lê Hải: Dạ thưa bắt đầu là do cái đam mê của mình vậy thì mình tìm kiếm những cái event để mình thực hành. Thường thường những event thì cộng đồng tổ chức Hải thường hay đến, thứ nhất là để trau dồi khả năng của mình thêm kinh nghiệm, thứ hai là có hình thì mình gửi cho cộng đồng để bà con ai muốn lấy hình thì họ lại lấy, thứ ba nữa đó là bởi vì Cộng đồng là mái nhà chung của chúng ta, những sinh hoạt cộng đồng thì mình sẵng sàng đến giúp một tay với Cộng đồng.





Hưng Việt : Thưa anh chúng tôi để ý thấy trên những cái hình anh gửi đó đa số là phụ nữ thì anh có thể giải thích lý do tại sao mà mấy cô thích chụp hình hơn là mấy ông không?





Lê Hải: Dạ cái này dễ hiểu thôi anh bởi vì thường mấy cô mấy chị đến một cái event như vậy thường trang điểm đẹp mà đàn ông chúng mình thì nhiều khi sơ sài thôi và thứ hai nữa đó là đàn ông làm biếng chụp hình chỉ có mấy bà mấy cô mấy chị thích làm đẹp thì họ muốn lưu giữ lại hình ảnh làm kỷ niệm sau này chẳng hạn như vậy đó. Dạ cám ơn anh Việt cám ơn chị Mỹ Dung. Dạ chúc anh chị, quý vị thính giả trên đài, gia đình anh cũng như được nhiều sức khỏe, năm mới được tấn tài tấn lộc được everything.





Hưng Việt: Mà cô MD ơi, tôi bắt đầu đói bụng rồi nha. Cô có nghe mùi hương thức ăn thơm ngát không? Có món gì đặc biệt mà chút nữa cô muốn ghé thăm hay không?





Mỹ Dung : Ôi chao, hấp dẫn à nhen. Nhiều hàng quán quá, hàng nào em cũng thấy họ chụp hình, và niêm yết giá cho khách hàng dễ chọn lựa nè, nào là Hội thánh Tin lành, Thiếu nhi thánh thể, gia đình Phật tử... mà sao có chỗ ghi là “con gà trống’ là sao vậy hả anh Việt?





Hưng Việt: Theo như chị Trưởng ban tổ chức của gian lều này cho biết đó, thì con gà trống gáy ò ó o mỗi buổi sáng, là dấu hiệu kêu chúng ta thức dậy sớm, đánh thức mọi người dậy để cùng làm việc, đó cũng là tiêu chí làm việc của nhóm công giáo Cursillo.





Mỹ Dung : Em thấy gian hàng của Hội Thánh Tin lành Ân Điển, mình vô để nghe cô Thiên Khương chia sẻ nha anh Việt.





Hưng Việt : Đồng ý.



Hưng Việt : Thưa cô Thiên Khương thì sự chuẩn bị cho cái gian hàng như thế này đó đã bắt đầu từ bao giờ.





Thiên Khương: Dạ để cho chuẩn bị cho Hội chợ Tết, gian hàng đây phải chuẩn bị hai ba tuần trước dạ, rồi cận ngày thì có sự chuẩn bị nó càng tăng tốc lên có nghĩa là tập trung làm nỗ lực lắm thì mới được như thế này. Cái số người mà đứng bán thì theo em nghĩ cũng khoảng 70 người.





Hưng Việt : Rồi thưa cô gồm có những món gì?





Thiên Khương: Dạ, gồm bò lá lốt, nem nướng, cá viên, rồi cánh gà, rồi bánh bò, bánh tiêu, bắp nướng...





Hưng Việt : Thưa cô mục đích của gian hàng chẳng những là để đóng góp vô sinh hoạt Hội chợ Tết cho nó vui nhưng mà còn để gây quỹ giúp cho hội Thánh nữa.





Thiên Khương: Dạ phải anh, tại vì qua một lần Hội chợ Tết, ngoài cùng góp phần chung với Cộng đồng thì Hội Thánh cũng nỗ lực làm và để cho cộng đồng cũng biết nhiều về Hội Thánh và cái số nhuận mà để kiếm được của hội chợ Tết đó thì cũng giúp cho hội Thánh làm những cái việc tốt cho khắp nơi trên thế giới.





Dạ, em thay mặt Hội Thánh cũng cảm ơn thật là nhiều và cũng kính chúc đài SBS cũng như cộng đồng một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái nhiều thành công.





Mỹ Dung : Và bây giờ sẽ thật là thiếu sót nếu mình không hỏi cảm nghĩ của những đồng hương tham dự há quý vị,...





Hưng Việt : Dạ xin kính chào anh Tri Lê ạ. Cảm nghĩ của anh khi được trở lại tham dự cái Hội chợ Tết của Cộng đồng sau ba năm như tối nay.





Tri Lê : Dạ vâng trước hết thì Tri xin gửi lời chào đến anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung cùng thính giả của đài SBS. Thật sự mà nói thì hôm nay là trải qua hai năm mình bị đại dịch cộng đồng đã ngưng tất cả các sinh hoạt có tính chất cộng đồng, nhưng mà Hội chợ Tết Quý Mão ngày hôm nay Tri thấy rất là vui. Tri cảm nhận được cái sự đông đủ của đồng bào tại hội chợ Tết năm nay và cái điều mà quan trọng hơn hết là Tri thấy cái cộng đồng của mình nó càng ngày càng lớn mạnh. Đó là niềm vui chung của mọi người.





Hưng Việt : Dạ thưa anh Tri chúng tôi nhận thấy trong những thành viên mà đang hoạt động chuẩn bị cho Hội chợ này đó có đông đảo số bạn trẻ hơn là các năm trước thì anh có đồng ý đó là một hiện tượng đáng mừng cho cộng đồng chúng ta hay không ạ?





Tri Lê : Vâng thưa anh, đúng là như vậy. Đây là điểm son cho cộng đồng mình và nó nói lên cái sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Chúng ta đã có thế hệ trẻ tiếp bước con đường phục vụ cộng đồng cho tới ngày hôm nay.





Hưng Việt : Bởi vì dầu sao thì những người thế hệ chúng ta sắp sửa phải về hưu hết rồi. Thành ra đó là điều đáng mừng. Thưa anh, còn những gian hàng anh đi rảo xem trong tối hôm nay đó thì anh thấy có sự gì khác biệt so với các năm trước hay không?





Tri Lê : Dường như là các gian hàng của những người tổ chức ở trong Hội chợ Tết ngày hôm nay dường như nó đông hơn mọi năm thì phải anh và sắc thái của nó cũng có nhiều cái vẻ khác lạ hơn mọi năm khác theo Tri nhận xét đó là như vậy. Kính chúc anh chị cùng thính giả đài SBS một năm mới an khang và hạnh phúc.





Mỹ Dung : Anh Việt có để ý khách tham gia, không chỉ có người Việt mình đâu há.





Hưng Việt: Đúng vậy đó cô MD, cứ càng mỗi năm sau này thì tôi thấy càng có nhiều người khách không phải người Việt đến tham gia Hội chợ Tết với mình, thành ra Úc là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc mà, đó cũng là dịp lễ hội chung cho tất cả mọi người mà thôi.



Linda and family Hưng Việt : Good evening. How are you?





Linda: I’m good. Thank you





Hưng Việt : What’s your name?





Linda: Linda





Hưng Việt : Linda, can you tell us why you and your family come to the Tet festival?





Linda : We come every year whenever we can because my children are Vietnamese and we want them to understand their culture as best as they can and close to home so we like the food and the rides and the fireworks. It’s good. Good fun





Hưng Việt : It’s good on you to bring them along every year so what do you and what do they expect from the festival?





Linda : Good food, rides, music and culture dresses....see also family as well





Hưng Việt : Do you enjoy the food?





Linda : Yes, very much so.





Hưng Việt : Thank you very much for sharing your experience and your feelings about Tet feastival with us and we hope you will enjoy it.





Hưng Việt: Sau phần nghi lễ, là tới phần phát giải thưởng cho các em đạt điểm Atar trên 95. Mỗi khi xướng tên và số điểm các em được, là tất cả đều ồ lên thán phục. Thật tự hào cho con em Việt Nam biết bao.





Mỹ Dung : Kế đó là múa Lân, đốt pháo và văn nghệ...





Hưng Việt: Kính thưa quý thính giả chúng tôi đã đưa quý thính giả dạo một vòng quanh Hội chợ Tết ở Brisbane, để mọi người cùng được vui hưởng chút không khí Tết ở đây. Đó là một nét đặc trưng của văn hóa Việt chúng ta. Cho dù là ở bất cứ nơi nào, nếu có cộng đồng Việt Nam thì chúng ta lại đón Tết.





Xin phép được bắt chước theo lời của cụ Phạm Quỳnh:





“Tết Việt Nam còn, Văn hóa nước Việt còn.



Văn hoá nước Việt còn, nước Việt còn”.





Mỹ Dung : Và trước khi kết thúc buổi tường thuật Hội chợ Tết Quý Mão Brisbane, Mỹ Dung và Hưng Việt xin kính chúc quý thính giả





TÂN NIÊN VẠN PHÚC





