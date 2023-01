Hiệp Định Paris 50 năm, cái nhìn của những người trong cuộc

Hiệp Định Paris cách nay 50 năm đã làm thay đổi số phận quốc gia và dân tộc Việt Nam.





Về phía Hoa Kỳ, Sử gia Giáo sư Fredrik Logevall, tác giả cuốn sách đoạt giải Pulitzer về Lịch sử, “Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam,” nói với

(Havard Kenedy School) về sự kiện Hiệp Định Paris sau 50 năm, Giáo sư nhắc đến câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính phủ VNCH - với ông Ellsworth F. Bunker - Đại sứ Hoa Kỳ tại miền Nam (từ 1967-1973) khi phải ngồi vào bàn hòa đàm Paris rằng, “Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho đất nước mình” (I have done all that I can for my country).