Huyền thoại âm nhạc Jerry Lee Lewis qua đời ở tuổi 87

Jerry Lee Lewis sinh ra ở Louisiana vào năm 1935 nhưng sau đó chuyển đến Tennessee để làm việc như một nhạc sĩ phòng thu.





Được đặt biệt danh là 'The Killer', ông ấy đã trở thành một nghệ sĩ biểu diễn cháy vé của những năm 1950.





Vào những năm 1960, Lewis đã thay đổi hình ảnh âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn đồng quê và là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được đưa vào Đại Lộ Danh vọng Rock and Roll vào năm 1986.





"Phong cách nhạc đồng quê của tôi là của riêng tôi. Tôi yêu âm nhạc hay. Và tôi thích nhạc Kinh thánh hay, phong cách đồng quê..Tôi yêu âm nhạc. "





Những bản thu nổi tiếng của ông bao gồm Whole Lotta Shakin Going on và Great Balls of Fire.





Và nhạc sĩ đã có lời khuyên âm nhạc dành cho các lứa nghệ sĩ trẻ khác.





"Lời khuyên của tôi dành cho các nhạc sĩ ngày nay là nếu họ muốn tham gia vào lĩnh vực này, tốt hơn là họ nên xắn tay áo và làm việc chăm chỉ. Đó không phải là một công việc dễ dàng. Nếu bạn định chọn một cây đàn, hãy sống hết mình với nó."





Nhưng đó không phải là một cuộc sống dễ dàng đối với Lewis, người phải vật lộn với việc lạm dụng ma túy và rượu, các vấn đề pháp lý và hôn nhân.





Ôhg ấy đã kết hôn bảy lần, bị hủy một chuyến lưu diễn.





Hai người con của ông cũng mất đi trong hoàn cảnh bi đát.





Những người nổi tiếng bao gồm Elton John và Ringo Starr đã nói về vai trò của Lewis trong ngành kỹ nghệ âm nhạc.