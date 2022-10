Thời gian chờ được lên lịch mổ lâu hơn nhiều lần so với thực tế

Presented by Mai Hoa

By Sean Wales

Mal Gregory là một bệnh nhân nam ở Brisbane có tên nằm trong danh sách chờ phẫu thuật hông chỉ trong 5 tuần.





Nhưng trên thực tế, việc chờ đợi cuộc phẫu thuật tự chọn của ông ấy lâu hơn rất nhiều.





"Tôi không biết khi họ xem số liệu thống kê của mình liệu nó có bị tách biệt hay không, nhưng từ lúc tôi nêu vấn đề sức khỏe đáng quan tâm của tôi đến khi tôi được phẫu thuật là khoảng 2 năm 9 tháng."





Đó là bởi vì sau cuộc gặp đầu tiên với bác sĩ, ông đã mất hai năm để có được cuộc hẹn với một bác sĩ chuyên khoa về xương chậu và hông.





Ông nói rằng thời gian chờ đợi kéo dài khiến sức khỏe tinh thần của ông xấu đi.





"Vâng khó mà có thể nói hết, về cơ bản đó là một đoạn trường mà ai có qua mới biết. Tôi cảm thấy như toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ được đặt trong tình trạng lơ lửng trong suốt hai năm. Tôi đã gặp khó khăn không thể thực hiện công việc của mình tốt nhất mà mình có thể. Tôi là một người rất đồng cảm và thấu hiểu, tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất trong tình trạng khó khăn đó và có lẽ còn nhiều người đang ở trong tình trạng đau đớn và tuyệt vọng vì đã chờ đợi rất lâu hoặc nếu không phải là lâu hơn như vậy."





Và nhận định này là không sai.





Hiệp hội Y khoa Úc AMA cho biết đó là tình trạng mà hàng ngàn người trong hệ thống y tế công cộng đang trãi qua.





Chủ tịch AMA Stephen Robson nói.





"Nhưng sự kéo dài chờ đợi từ lúc gặp bác sĩ gia đình của bạn, rồi được giới thiệu đi gặp một bác sĩ chuyên khoa cho đến khi thực sự có được một cuộc hẹn bác sĩ nó kéo dài cả năm vì nhiều lý do. Bạn có thể nghĩ rằng nó không quá quan trọng, nhưng nếu bạn đang chờ gặp bác sĩ chuyên khoa mắt và bạn không thể khám thường xuyên có nghĩa là bạn không thể làm việc hoặc lái xe."





Một bệnh nhân cần phẫu thuật trước tiên sẽ đăng ký để gặp bác sĩ gia đình của họ.





Sau đó, họ sẽ được giới thiệu đến một chuyên gia.





Và một khi được bác sĩ chuyên khoa khám thì họ được chính thức ghi tên vào danh sách chờ phẫu thuật tự chọn.





Khoảng thời gian từ khi bệnh nhân đến gặp bác sĩ gia đình và gặp bác sĩ chuyên khoa, Hiệp hội Y khoa Úc AMA cho biết là một danh sách chờ ẩn.





Không có dữ liệu thống nhất được báo cáo trên toàn quốc về thời gian bệnh nhân phải chờ đợi.





Bác sĩ Sarah Whitelaw là chuyên gia y tế khẩn cấp.





"Chúng tôi không biết có bao nhiêu hàng trăm ngàn bệnh nhân nằm trong danh sách chờ ẩn này nhưng những gì chúng tôi biết là trong khi họ đang chờ đợi, một số, hàng ngàn người trong số họ trên thực tế đang trở nên không khỏe hoặc phát triển các biến chứng khiến họ phải tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp và cần nhập viện. Chúng tôi đang nhìn thấy điều đó trong các khoa cấp cứu mỗi ngày."





Bệnh nhân khẩn cấp là những người nên được khám trong vòng 30 ngày.





Thời gian chờ thực tế rất khác nhau nhưng một số khu vực chuyên môn vẫn ở trong trạng thái quá tải.





AMA cho biết dữ liệu cho thấy hầu hết bệnh nhân Victoria sẽ đợi hơn 900 ngày để có cuộc hẹn phẫu thuật thần kinh khẩn cấp.





Một bệnh nhân ở Queensland sẽ đợi hơn 150 ngày để có cuộc hẹn khám tiêu hóa khẩn cấp.





Trong khi ở Tasmania, những bệnh nhân khẩn cấp đang chờ đợi hơn 100 ngày.





Bộ trưởng Y tế của Victoria Mary-Anne Thomas đổ lỗi cho đại dịch đã đẩy thời gian chờ đợi kéo dài hơn bình thường.





"Đó là lý do tại sao chính phủ của chúng tôi có một kế hoạch sửa chữa sau đại dịch trị giá 12 tỷ đô la, một kế hoạch mà chúng tôi đang thực hiện ngay bây giờ gồm một kế hoạch phẫu thuật covid trị giá 1,5 tỷ đô la."





Nhưng Tiến sĩ Sarah Whitelaw nói rằng đây là một vấn đề nên được giải quyết từ nhiều năm trước.





"Những con số này cực kỳ lớn so với trước covid, nếu chỉ đơn giản nói rằng đây là vấn đề do COVID hoặc do đại dịch gây ra thì là không đúng, danh sách chờ đợi đã là một vấn đề trong nhiều năm và AMA đã kêu gọi trong nhiều năm để các danh sách chờ ẩn này được báo cáo và giải quyết."





Mô hình tài trợ cho các bệnh viện công sẽ là trọng tâm chính cho ngân sách tháng 10 của chính phủ liên bang vào tháng tới như lời phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese sau cuộc họp của Nội các Quốc gia hôm thứ Sáu.





"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để có được kết quả y tế tốt hơn. Theo quan điểm của tôi, đó không bao giờ là về đô la mà là về việc bảo đảm rằng chúng ta có được kết quả sức khỏe tốt vì lợi ích của dân chúng."





Nhưng đối với những bệnh nhân như Mal Gregory, thời gian đã trôi qua mất rồi.





"Và tôi thực sự sẽ không mong muốn nhìn thấy điều này ở bất kỳ ai khác và chắc chắn sẽ cảm thông cho những người cùng cảnh ngộ. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua, và bây giờ tôi đang có một tâm trạng tốt hơn và có nhiều hy vọng hơn ở tương lai."





