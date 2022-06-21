World Athletics Championships

How to watch World Athletics Championships LIVE on SBS

The World Athletics Championships will take place on American soil for the very first time next month and SBS is the perfect place to catch all the action.

Jamaica's Shelly-Ann Fraser Pryce (C) competes in the women's 100m event
This year's edition will bring the world's best track and field athletes to Oregon, where they will compete at the newly renovated Hayward Field.

Beginning July 16, SBS On Demand will stream all 10 days live before offering viewers free access to a full replay and extended highlights of each evening session.

Team USA will be out to defend their status as the world's number one team, though they will face competition from a number of countries, including Australia.
Advertisement
READ MORE
How to watch 2022 Tour de France, Tour de France Femmes LIVE on SBS

World Athletics Championships on SBS

Saturday, July 16

Day 1 - Evening Session
9:10am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand


Sunday, July 17

Day 2 - Evening Session
9:40am - 1:30pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Monday, July 18

Day 3 - Evening Session
9:10am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Tuesday, July 19

Day 4 - Evening Session
9:15am - 1:35pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Wednesday, July 20

Day 5 - Evening Session
9:20am - 1:35pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Thursday, July 21

Day 6 - Evening Session
7:35am - 1:25pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Friday, July 22

Day 7 - Evening Session
9:15am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Saturday, July 23

Day 8 - Evening Session
9:25am - 1:45pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Sunday, July 24

Day 9 - Evening Session
8:40am - 2:00pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand



Monday, July 25

Day 10 - Evening Session
9:20am - 2:25pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand

Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
SHARE
Watch the FIFA World Cup, Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España, Dakar Rally, World Athletics / ISU Championships (and more) via SBS On Demand – your free live streaming and catch-up service.
Watch nowOn Demand
Have a story or comment? Contact Us
Follow SBS Sport
facebook
twitter
instagram
youtube
Watch the FIFA World Cup, Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España, Dakar Rally, World Athletics / ISU Championships (and more) via SBS On Demand – your free live streaming and catch-up service.
Watch nowOn Demand
Follow SBS Sport
facebook
twitter
instagram
youtube
3 min read
Published 22 June 2022 at 9:43am
By SBS Sport
Source: SBS