How to watch World Athletics Championships LIVE on SBS

This year's edition will bring the world's best track and field athletes to Oregon, where they will compete at the newly renovated Hayward Field.
Beginning July 16, SBS On Demand will stream all 10 days live before offering viewers free access to a full replay and extended highlights of each evening session.
Team USA will be out to defend their status as the world's number one team, though they will face competition from a number of countries, including Australia.
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World Athletics Championships on SBS
Saturday, July 16
Day 1 - Evening Session
9:10am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Sunday, July 17
Day 2 - Evening Session
9:40am - 1:30pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Monday, July 18
Day 3 - Evening Session
9:10am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Tuesday, July 19
Day 4 - Evening Session
9:15am - 1:35pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Wednesday, July 20
Day 5 - Evening Session
9:20am - 1:35pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Thursday, July 21
Day 6 - Evening Session
7:35am - 1:25pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Friday, July 22
Day 7 - Evening Session
9:15am - 1:40pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Saturday, July 23
Day 8 - Evening Session
9:25am - 1:45pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Sunday, July 24
Day 9 - Evening Session
8:40am - 2:00pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand
Monday, July 25
Day 10 - Evening Session
9:20am - 2:25pm (AEST)
LIVE via SBS On Demand
Replay available via SBS On Demand
Extended highlights available via SBS On Demand