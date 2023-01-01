በሚሊየን የሚቆጠሩ አውስትራሊያውያን በሲድኒ ወደብ ታድመው አዲሱን ዓመት 2023 ተቀበሉ

አውስትራሊያውያን የኮቪድ-19 ገደቦች ከተከሉላቸው ወዲህ የመጀመሪያው የሆነውን የአዲስ ዋዜማ በዓል በየመላ አገሪቱ በአደባባዮች ታድመው በሐሴት ተመልተው 2023ን 'እንኳን ደህና መጣህ' በማለት ተቀብለዋል።

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Fireworks light up the sky over Sydney Harbour Bridge during New Year's Eve celebration on January 01, 2023 in Sydney, Australia. Revelers turned out in droves to celebrate the arrival of the new year, the first since pandemic restrictions were completely removed in early 2022.

ለመላው ዓለም የአውስትራሊያ ዓመታዊው የአዲስ ት ቅበላ ትዕይንት ገፅታ በሆነቸው ሲድኒ ወደብ ድልድይና ኦፕራ ሃውስ ዙሪያ በተንጣለለው ውቅያኖስ ላይ ትናንት እኩለ ለሊት በተከናወነው ርችት ተኩስና የመዝናኛ ዝግጅቶች ላይ አንድ ሚሊየን ያህል ነዋሪዎችና ቱሪስቶች ታድመዋል።

የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፖሊስ ባወጣው መግለጫው ከጥቂቶች በስተቀር አያሌ ሰዎች በዓሉን በመልካም ሁኔታ ተደስተው እንዳሳለፉ ገልጧል።

ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዝም ለመላው አውስትራሊያውያን የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ከወረርሽኙ ወዲህ ሜልበርን ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሔደው የአዲስ ዓመት ቅበላ ላይ 450,000 ነዋሪዎች ታድመው አራት ሚሊየን ዶላር የፈጀውን የርችት ተኩስ ተመልክተዋል።
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The 9pm fireworks on New Year's Eve 2022 featured pylon projections honouring the knowledge and resilience of Aboriginal people. The display also used the motifs of sky, land and sea. Credit: Supplied / Morris McLennan/City of Sydney
በተቀሩትም የአውስትራሊያ ዋና ዋና ከተሞችና የገጠር ከተሞች በሙሉ በዓሉ በድምቀት ተክብሯል።

በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ አባላትን ጨምሮ በርካታ አውስትራሊያውያን መጪው 2023 ከፍ ያለ መልካም ነገሮችን ይዞ እንድሚመጣ ያላቸውን ተስፋ እየገለጡ ነው።
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Published 1 January 2023 at 12:00pm
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS