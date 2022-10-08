ፌስቡክ የተጠቃሚዎችን ዳታ ለመስረቅ ከ400 በላይ ኧፖች ተሠርተው ያሉ መሆኑን አስታወቀ

ዳታዎን ከስርቆት ለመከላከል ምን ሊያደርጉ ይገባል?

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Meta has released data to warn users of how to detect malicious apps designed to steal their Facebook login accounts and data. Credit: Getty / SOPA Images / LightRocket

የፌስቡክ ወላጅ ኩባንያ ሜታ ከ400 በላይ ኧፖች የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ግለሰቦችን ዳታ ለመስረቅ መሠራታቸውን ለግዙፎቹ ኩባንያዎች አፕል እና ጉግል አስታውቋል።

ከእነዚህም ውስጥ የፎቶ አርታኢ፣ ሆሮስኮፕ እና የአካል ማጠንከሪያን የመሳሰሉ በርካታ ኧፖች መሆናቸውን ጠቁሟል።

አፕል እና ጉግል የሜታ ሪፖርት ከደረሳቸው በኋላ የማልዌር አፖችን መክላታቸውን ገልጠዋል።

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ሜታ እንዳስታወቀው ከሆነ የፌስቡክ ዳታዎ በሳይበር ጥቃት ፈፃሚዎች ከተጠለፈ ጠላፊዎቹ ለጓደኞችዎ የሚልኳቸውንና የሚቀበሏቸውን መረጃዎች ጨምሮ ሙሉ በሙሉ አካውንትዎን በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ይችላሉ።

በእርስዎ ስም መልዕክቶችን መላክና መቀበል ይቻላቸዋል።

ምን ማድረግ ይችላሉ?

  • አዲስ ኧፕ ከመጫንዎ በፊት ትክክለኛ ስለመሆኑ ያጣሩ።
  • የጫኑት ኧፕ ለዳታ ስርቆት የዳረገዎት ከሆነ ያስወግዱትና በአዲስ የይለፍ ቃል (password) ይተኩ።
  • ተመሳሳይ የይለፍ ቃል ለተለያዩ ድረ ገፆች አይጠቀሙ።
  • የሁለት ዙር ማንነት ማጣሪያን ይጠቀሙ።
ለተጨማሪ መረጃ
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Published 8 October 2022 at 12:06pm
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS