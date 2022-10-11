የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ዝግጁነትና ብቃቱን ለመፈተሽ የኑክሊየር ጦር ልምምድ ሊያካሂድ ነው

በባሊ - ኢንዶኔዥያ የሽብር ጥቃት ሕይወታቸው ላለፈ አውስትራሊያውያን የዝክረ መታሰቢያ ሥነ ሥርዓት ተካሔደ

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NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a press conference ahead of a two-day meeting of the alliance's Defence Ministers at the NATO headquarters in Brussels on October 11, 2022. Credit: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ዋና ፀሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ 30 የድርጅቱ ሽርካ ጦር አባላት በሚቀጥለው ሳምንት የኑክሊየር ዝግጁነቱንና ብቃቱን ለመፈተሽ በረጅሙ የታቀደ ልምምድ ሊያካሂድ መተለሙን አስታወቁ።

የቃኪዳኑ ድርጅት የጦር ልምምድ ሰላምን ጠብቆ ማቆየት ላይ ያተኮረ የተለመደ ዓመታዊ ልምምድ  መሆኑን ትናንት በጠሩት ጋዜጣዊ መግለጫቸው አስታውቀዋል።

በየዓመቱ የሚካሔደው ይኼው ልምምድ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ሲሆን፤ ኑክሊየር የታጠቁ ተዋጊ ጄቶችን ያካትታል።
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እንዲሁም፤ መደበኛ ተዋጊ ጄቶች፣ የቅኝትና የአየር ላይ ነዳጅ ሙሌት የልምምዱ አካል ይሆናሉ።
 
የጦር ቃልኪዳኑ ድርጅት የራሱ የሆነ ኑክሊየር መሳሪያዎች የሉትም።

የኑክሊየር ጦር መሳሪያዎቹ የሚገኙት በሶስቱ አባል አገራት ዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ መከላከያ ኃይል ስር ነው።

ዝክረ መታሰቢያ

ዛሬ ረቡዕ ኦክቶበር 12 / ጥቅምት 1 በባሊ - ኢንዶኔዥያ በደረሰው የቦምብ ጥቃት 88 አውስትራሊያውያንን ጨምሮ የ202 ሰዎች ሕይወት የተቀጠፈበት 20ኛ ዓመት መታሰቢያ ነው።

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Two-hundred and two people, including 88 Australians, died in the bombings on October 12, 2002 outside a pair of nightclubs, at the same site as the memorial, in the busy tourist area of Kuta. Credit: RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images
የዛሬ 20 ዓመት ባሊ በሚገኘው የፓዲ ቡና ቤት ፍንዳታን ተከትሎ በሳሪ ክለብ ደጅ አንድ መኪና ውስጥ የተጠመደ ቦምብ ለፍንዳታ በቅቷል። ድርጊቱም በአውስትራሊያ ታሪክ በአንድ ነጠላ ሁነት የደረሰ የሽብር ድርጊት ሆኖ ተመዝግቧል።

ጥቃቶቹ የተፈፀሙት ከአል ቃይዳ ጋር ግንኙነት ባለው አንድ የሽብር ቡድን ነበር።

የጥቃቱ ሰለባዎች በኢንዶኔዥያና አውስትራሊያ በዕዝነ ኅሊና ታስበዋል።



 



 



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Published 12 October 2022 at 10:33am, updated 3 hours ago at 10:38am
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS