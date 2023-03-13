ኢትዮጵያን ያስጠራው ጮቄ ኢኮቪሌጅ ከዓለም ቱሪዝም ድርጅት ሽልማት ተቀበለ

የዓለም ቱሪዝም ድርጅት /UNWTO/ በጎጃም የሚገኘውን የጮቄ ተራራ ኢኮ ቱሪዝም ልማት የ2022 የዓለም ድንቅ ቱሪዝም መንደር (Best Tourism Village) ውድድር አሸናፊ አድርጎ መምረጡ ይታወሳል::

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Credit: PR

ሽልማቱን የቱሪዝም ሚኒስትር ዲኤታው አቶ ስለሺ ግርማ ከጮቄ ሙሉ ኢኮ ሎጅ መስራች አቢይ ዓለም ጋር በመሆን በሳውዲ አረቢያ አሉላ ከተማ ከዋና ፀሐፊው እጅ ተቀብለዋል።

በውድድሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ50 ሀገራት በላይ እና ከ100 በላይ የቱሪዝም መዳረሻዎች የተሳተፉ ሲሆን ማህበረሰቡን ያሳተፉ እና ዘላቂ (Sustainable) የሆኑትን ለሽልማት መብቃታቸው ተገልጿል።
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Published 13 March 2023 at 4:42pm, updated 3 hours ago at 4:58pm
By Stringer Report
Source: SBS