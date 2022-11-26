የቪክቶሪያ ሌበር ፓርቲ ለሶስተኛ ጊዜ መንግሥት እንዲያቆም ተመረጠ

"ተስፋ ሁሌም ጥላቻን ያሸንፋል" የቪክቶሪያ ፕሪሚየር ዳንኤል አንድሩስ

Victorian Premier Daniel Andrews VIC Election.jpg

Victorian Premier Daniel Andrews makes a gesture during his victory speech at the Labour election party in his seat of Mulgrave on November 26, 2022 in Melbourne, Australia. Victoria went to the polls on Saturday, with the incumbent Labor government of Daniel Andrews leading Matthew Guy's Liberals by a wide margin in pre-election surveys. Credit: Asanka Ratnayake/Getty Images

በዛሬው ዕለት ቅዳሜ ሕዳር 17 ድምፅ ከሰጡ መራጮች መካከል 50 ፐርሰንቱ ቆጠራቸው ተጠናቅቋል። የሌበር ፓርቲ ራሱን ችሎ መንግሥት ለማቆም ከሚያስፈልገው 45 የምክር ቤት ወንበሮች በላይ አሸንፏል።

የሌበር ፓርቲን ሶስተኛ ዙር ምርጫ አሸናፊነት ተከትሎ ፕሪሚየር ዳንኤል አንድሩስ በቪክቶሪያ ታሪክ ለ3000 ቀናት በፕሪሚየርነት በመምራት አምስተኛው ሰው ሆነዋል።

እስከ ፋሲካ ድረስ በመሪነት ከቆዩ በቪክቶሪያ ታሪክ ለረጅም ጊዜ በሌበር ፕሪሚየርነት በመቆየት አዲስ የታሪክ ሬከርድ ያስመዘግባሉ።

እንደ ABC የምርጫ ተንታኝ አንቶኒ ግሪን ገለጣ ሌበር ፓርቲ 50 ሊብራል / ናሽልስ 23 ግሪንስ ፓርቲ 5 የምክር ቤት ወንበሮችን አሸንፈዋል።

10 የምክር ቤት ወንበሮች አሸናፊያቸው በውል አልየም።

ከዛሬው ዋነኛ የምርጫ ቀን በፊት ድምፃቸውን ከሰጡ መራጮች ውስጥ የሁለት ሚሊየን ያህሉ ቆጠራ አልተጠናቀቀም።

የምርጫውን ውጤት ተከትሎ የሊብራል / ናሽናልስ ተቃዋሚ ቡድን መሪ ማቲው ጋይ ቀደም ብለው ድል መነሳታቸውን አምነው ለወደፊቱ ቅንጅቱ ከአሁኑ ይበልጥ ተግቶ መሥራት እንዳለበት አመላክተዋል።
Victorian Opposition Leader Matthew Guy.jpg
Victorian Opposition Leader Matthew Guy speaks to party faithful at the Liberal Party reception in Melbourne, Saturday, November 26, 2022. Credit: AAP Image
ለሶስተኛ ጊዜ ፓርቲያቸው ሌበርን ለድል ያበቁት ዳንኤል አንድሩስ ለፓርቲአይቸው ደጋፊዎች ባደረጉት ንግግር የተካሔደባቸውን የከረሩ ትችቶች በሚያመላክት ድምፀት "ተስፋ ሁሌም ጥላቻን ያሸንፋል" ብለዋል።
Labour party supporters.jpg
Labour party supporters cheer after the ABC had projected a Labour party win on November 26, 2022 in Melbourne, Australia. Credit: Asanka Ratnayake/Getty Images
ያለፉት ዓመታትም ፈታኝ ጊዜያት እንደነበሩና ከብርቱ ውሳኔ ላይም መድረስ ግድ ል እንደነበር ተናግረዋል።

የቪክቶሪያን ምርጫ ውጤት ተከትሎ የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ፤ ለፕሪሚየር ዳን ኤል አንድሩስ "የእንኳን ደስ ያለዎት" መልዕክታቸውን በቲዊተር ገፃቸው ላይ አስፍረዋል።
Share
Published 27 November 2022 at 12:15am, updated 2 hours ago at 12:26am
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS