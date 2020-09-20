የ2012 ምልሰታዊ ምልከታ - የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ በ2013 ወዴት?Play27:25Solomon Goshu (L) and Tibebu Belete (R) Source: SG and TBGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.82MB) አቶ ጥበቡ በለጠ - የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅና አቶ ሰለሞን ጎሹ የሚዲያ ሕግና ኮሙኒኬሽን ተጠባቢ የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛን የ2012 ጉዞን በመዳሰስ የ2013 የወደፊት አቅጣጫን ያመላክታሉ።አንኳሮች የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ረቂቅ አዋጅ የፕሬስ ነፃነትየጋራ የጋዜጠኞች ማኅበር የማቆም አሥፈላጊነትShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”