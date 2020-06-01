“ግድቡ የኛ ነው” የኢትዮጵያውያን ድምፅ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ግድቡ የኛ ነው” የኢትዮጵያውያን ድምፅPlay19:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Deacon Yosef Teferi (L), Mimi Weldeyohannes (C) and Wendmagegn Addis Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.59MB)Published 1 June 2020 at 8:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ - የኢትዮጵያውያን - አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ሰብሳቢና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪ፣ ወ/ት ሚሚ ወልደዮሐንስና አቶ ወንድማገኘሁ አዲስ - የፅናት ለኢትዮጵያ አገር ወዳዶች ማኅበር አባላትና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪዎች።Published 1 June 2020 at 8:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየ “ግድቡ የኛ ነው” ዘመቻ ተልዕኮና ግቦችየኢትዮጵያውያውያን - አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤትና የፅናት ለኢትዮጵያ አገር ወዳዶች ማኅበር ሚናዎችየኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የዋሽንግተን ዲሲ ድርድሮች ሂደት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ