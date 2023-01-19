"መልካም ጥምቀት"፤"ሕዝባችን በፍቅርና በሃይማኖት እንዲኖርና ሰላሙን እንዲጠብቅ አደራ እላለሁ" ብፁዕ አቡነ ሙሴ

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Abune Mussie. Credit: A.Mussie

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ብፁዕ አቡነ ሙሴ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ ጥምቀት መንፈሳዊ መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ።

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