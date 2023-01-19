"መልካም ጥምቀት"፤"ሕዝባችን በፍቅርና በሃይማኖት እንዲኖርና ሰላሙን እንዲጠብቅ አደራ እላለሁ" ብፁዕ አቡነ ሙሴ

"መልካም ጥምቀት"፤"ሕዝባችን በፍቅርና በሃይማኖት እንዲኖርና ሰላሙን እንዲጠብቅ አደራ እላለሁ" ብፁዕ አቡነ ሙሴPlay07:48Abune Mussie. Credit: A.MussieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.5MB) ብፁዕ አቡነ ሙሴ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ ጥምቀት መንፈሳዊ መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ።ShareLatest podcast episodesየቻይና ድኅረ-ወረርሽኝ ማገገም የአውስትራሊያን ምጣኔ ሃብት ከእጥፍ በላይ እንደሚያሳድግ ተጠቆመ"ፎቶግራፍ ዓለምን በተለየ መልኩ የማይበት ሌንስ ነው"ፎቶግራፍ አንሺ ያፌት ውብሸትከኒውዮርክ አዲስ አበባ፤ያፌት ውብሸትና የመጀመሪያ ፎቶ ኤግዚቪሽኑ በአገር ቤት"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ