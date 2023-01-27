አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራል

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Credit: SBS Amharic

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በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዕውቅና መርሃ ግብር የአውስትራሊያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብን አክሎ ጉልህ አስተዋፅዖዎችን አካሂደዋል ለተባሉ 52 የዳያስፖራ አደረጃጀቶች ዕውቅና ተቸረ

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የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነው

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"ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣የልጅነት ጥምቀታችን የተባረከበት፣ትህትና የተሰበከበት ነው"መልአከ ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ጎበና

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