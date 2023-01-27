አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራል

አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራልPlay11:01 Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.94MB) በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዕውቅና መርሃ ግብር የአውስትራሊያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብን አክሎ ጉልህ አስተዋፅዖዎችን አካሂደዋል ለተባሉ 52 የዳያስፖራ አደረጃጀቶች ዕውቅና ተቸረShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነውሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ"ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣የልጅነት ጥምቀታችን የተባረከበት፣ትህትና የተሰበከበት ነው"መልአከ ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ጎበና"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወለዳ አብዶሽ