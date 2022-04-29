ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሰለሞን ደሴቶች ጠቅላይ ሚኒስትር የአውስትራሊያ መንግሥት ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር የፀጥታ ስምምነት ሲያደርግ ፓስፊክ አገራትን አላማከረም ሲሉ ተቹ

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Ο πρωθυπουργός των Νήσων του Σολομώντα, Μανασέχ Σογκαβάρε είπε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στην χώρα του.

Ο πρωθυπουργός των Νήσων του Σολομώντα, Μανασέχ Σογκαβάρε είπε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στην χώρα του. Source: Getty

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Published 29 April 2022 at 8:24pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

*** አውስትራሊያ ውስጥ በተለይም በኩዊንስላንድና ምዕራብ አውስትራሊያ የደመወዝ መጠን ይበልጥ ያሽቆለቆለ መሆኑ ተገለጠ

Published 29 April 2022 at 8:24pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
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Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ