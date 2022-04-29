የሰለሞን ደሴቶች ጠቅላይ ሚኒስትር የአውስትራሊያ መንግሥት ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር የፀጥታ ስምምነት ሲያደርግ ፓስፊክ አገራትን አላማከረም ሲሉ ተቹ
Ο πρωθυπουργός των Νήσων του Σολομώντα, Μανασέχ Σογκαβάρε είπε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στην χώρα του. Source: Getty
Published 29 April 2022 at 8:24pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
*** አውስትራሊያ ውስጥ በተለይም በኩዊንስላንድና ምዕራብ አውስትራሊያ የደመወዝ መጠን ይበልጥ ያሽቆለቆለ መሆኑ ተገለጠ
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