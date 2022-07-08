ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በኦሮምያ ክልል ወለጋ በቅርቡ የተከሰተውን ግድያ አስመልክቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ ሀገረ ስብከት ድርጊቱን አወገዘ

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Melake Tsehay Mengistu Haile Source: M Haile

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Published 8 July 2022 at 9:59pm, updated 8 July 2022 at 10:12pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ፤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሀገረ ስብከቱ ያስተላለፈውን የሀዘን መግለጫ አቅርበዋል። የፌደራል መንግስት ተጠያቂዎችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ጥሪ አስተላልፈዋል።

Published 8 July 2022 at 9:59pm, updated 8 July 2022 at 10:12pm
Presented by Martha Tsegaw
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