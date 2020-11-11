ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ ኢትዮጵያ ያለችግር አልፋ አታውቅም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ወደ ብርሃን እየሄድን ነው ” - ሼህ አብዱራህማን ሀጂ ከቢር

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Eid Aladha

Shek Abdurahman

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Published 11 November 2020 at 6:39pm
By Martha Tsegaw
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

ሼህ አብዱራህማን ሀጂ ከቢር በአውስትራሊያ የእስልምና እምነት ተከታዮች መሪ እንደሚሉት ከሆነ በውጭ አገር የምንኖር አብዛኞቻችን ጠዋት ተነስተን መጀመሪያ መስማት የምንፈልገው ስለ ኢትዮጵያ ነው፡፡ያለነው በጣም አሳሳቢ ጊዜ ላይ ነው ፡፡ በአገር ቤት የሚሆነው ነገር ሁሉ በውጭ የሚኖረውን ህብረተሰብ በሁሉም አቅጣጫ ይጎዳል ለጭንቀትም ይዳረጋል፡፡ ይሁንና ኢትዮጵያ ያለችግር አልፋ አታውቅም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ያለው ሁኔታ ቢያሳዝንም እየሄድን ያለነው ግን ወደ ብርሃን ነው ፡፡

Published 11 November 2020 at 6:39pm
By Martha Tsegaw
Presented by Martha Tsegaw
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