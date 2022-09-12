ቅይጥ ጋብቻና የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት አከባበር በአገረ አውስትራሊያ

Edom Ayalew and her family. Credit: E.Ayalew
Published 12 September 2022 at 6:55pm, updated 3 hours ago at 7:00pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
የሲድኒ አውስትራሊያ ነዋሪዋ ኤዶም አያሌው ተጋብታ የምትኖረው ከሁለት ልጆቿ አባትና ባለቤትዋ ቤንጃሚን ጋር ነው። ቅይጥ ጋብቻቸው ዝንቅ ባሕላትን በማቀፉ የኢትዮጵያና የአውስትራሊያ ሕዝባዊ በዓላት ሲመጡ ቤተሰባቸው በየፈርጁ ያከብራቸዋል። ዘንድሮም የኢትዮጵያን 2015 አዲስ ዓመት ተቀብለው ያከበሩት በዚያ ዓይነት ዝንቅ ባሕላዊ መንፈስ ነው። ለፈርንጆቹ ገናም እየተዘጋጁ ነው። ለኢትዮጵያውያንም የ "እንኳን አደረሳችሁ" መልካም ምኞታቸውን ያስተላልፋሉ።
Published 12 September 2022 at 6:55pm, updated 3 hours ago at 7:00pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
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