ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ጭምብል መጠቀም ጠቀሜታው ለሁሉም ነው” - እሌኒ በሼ

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Elleni Bushe

Elleni Bushe (R) Source: Supplied

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Published 3 August 2020 at 7:12pm
By Elias Gudissa
Source: SBS

ከመደበኛ ሥራቸው ውጪ የፊት ጭምብል ሠርተው የሚያቀርቡት የአውስትራሊያ ነዋሪ እሌኒ በሼ ስለ ጭምብል ምርት አቅርቦትና ፋሽን ይናገራሉ፡

Published 3 August 2020 at 7:12pm
By Elias Gudissa
Source: SBS
አንኳሮች

  • የጭምብል ጠቀሜታ
  • ዲዛይንና ጥራት
  • የገበያ አቅርቦት
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