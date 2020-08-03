“ጭምብል መጠቀም ጠቀሜታው ለሁሉም ነው” - እሌኒ በሼ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ጭምብል መጠቀም ጠቀሜታው ለሁሉም ነው” - እሌኒ በሼPlay13:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Elleni Bushe (R) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (25.3MB)Published 3 August 2020 at 7:12pmBy Elias GudissaSource: SBS ከመደበኛ ሥራቸው ውጪ የፊት ጭምብል ሠርተው የሚያቀርቡት የአውስትራሊያ ነዋሪ እሌኒ በሼ ስለ ጭምብል ምርት አቅርቦትና ፋሽን ይናገራሉ፡Published 3 August 2020 at 7:12pmBy Elias GudissaSource: SBSአንኳሮችየጭምብል ጠቀሜታዲዛይንና ጥራትየገበያ አቅርቦትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ