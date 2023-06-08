"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት

"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትPlay12:36Leaders of the Ethiopian Community Association of Victoria, Elias Yemane (L), Yonas Mulugeta (C), and Tesfaye Endeshaw (R). Credit: SBS Amharic, and Y.MulugetaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.31MB) የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት አቶ ተስፋዩዬ እንደሻው (ፕሬዚደንት)፣ አቶ ዮናስ ሙሉጌታ (በጅሮንድ) እና አቶ ኤልያስ የማነ (የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ) ቅዳሜ ሰኔ 3 ቀን 2015 ስለሚካሔደው የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት የምርጭ ሂደትና አስፈላጊነት ያስረዳሉ። የተሳትፎ ጥሪም ያቀርባሉ።አንኳሮችየወጣቶችና ሴቶች ተሣትፎ ምክረ ሃሳቦችና መልካም ምኞቶችምስጋናተጨማሪ ያድምጡ"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትShareLatest podcast episodes"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትየአውስትራሊያን የትምህርት ዘርፎች መረዳትዑጋንዳ በተመሳሳይ ፆታ ተጣማሪዎች ላይ ይሙት በቃ የሚበይን ሕግ አፀደቀችየፌዴሬሽን ምክር ቤት በጦርነቱ ዓመታት ከጋራ የታክስ ገቢዎች ከተገኘው የጋራ ገቢ የትግራይ ክልል የመካፈል መብት የለውም ሲል ወሰነ፤ የክልል አስተዳደሩ ተቃውሞ አሰማ