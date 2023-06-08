"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት

"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትPlay15:19Leaders of the Ethiopian Community Association of Victoria, Tesfaye Endeshaw (L), Yonas Mulugeta (C), and Elias Yemane (R). Credit: T.Endeshaw, Y.Mulugeta, and E.YemaneGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.15MB) የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት አቶ ተስፋዩዬ እንደሻው (ፕሬዚደንት)፣ አቶ ዮናስ ሙሉጌታ (በጅሮንድ) እና አቶ ኤልያስ የማነ (የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ) ቅዳሜ ሰኔ 3 ቀን 2015 ስለሚካሔደው የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት የምርጭ ሂደትና አስፈላጊነት ያስረዳሉ። የተሳትፎ ጥሪም ያቀርባሉ።አንኳሮችባለፉት ሶስት ዓመታት ከስምንት ወራት የተከወኑ ዐበይት ተግባራትተግዳሮቶችና ስኬቶችየአመራር አባላት ምርጫ ሂደትተጨማሪ ያድምጡ"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትShareLatest podcast episodes"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትየአውስትራሊያን የትምህርት ዘርፎች መረዳትዑጋንዳ በተመሳሳይ ፆታ ተጣማሪዎች ላይ ይሙት በቃ የሚበይን ሕግ አፀደቀችየፌዴሬሽን ምክር ቤት በጦርነቱ ዓመታት ከጋራ የታክስ ገቢዎች ከተገኘው የጋራ ገቢ የትግራይ ክልል የመካፈል መብት የለውም ሲል ወሰነ፤ የክልል አስተዳደሩ ተቃውሞ አሰማ