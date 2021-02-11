ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ካሌብ ከንግሥና እስከ ቅድስና

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From Da'amat to Abiy: Emperor Caleb

Prof Ayele Bekrie Source: A. Bekerie

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Published 11 February 2021 at 5:52pm, updated 11 February 2021 at 5:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ አጼ ካሌብ እንደምን ከ120 ሺህ ጦር በላይ ወደ ደቡብ ዐረቢያ አዝምተው ክርስቲያኖችን እንደታደጉና ቤተ ክርስቲያን እንደገነቡ፣ ዘመነ መንግሥታቸው የአክሱም ዘመነ መንግሥት ከፍተኛው ደረጃ ላይ መድረስ እንደቻለና ስለምን ለምንኩስና እንደበቁ ይናገራሉ።

Published 11 February 2021 at 5:52pm, updated 11 February 2021 at 5:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • አጼ ካሌብ ከመነሻው የኦርቶዶክስ ወይስ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበሩ?
  • እንደምን ለቅድስና በቁ?
  • የአጼ ካሌብ ሥርዓተ መንግሥት ለምን ተዳከመ?
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