ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ካሌብ ከንግሥና እስከ ቅድስና

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ካሌብ ከንግሥና እስከ ቅድስናPlay23:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Ayele Bekrie Source: A. BekerieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.27MB)Published 11 February 2021 at 5:52pm, updated 11 February 2021 at 5:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ አጼ ካሌብ እንደምን ከ120 ሺህ ጦር በላይ ወደ ደቡብ ዐረቢያ አዝምተው ክርስቲያኖችን እንደታደጉና ቤተ ክርስቲያን እንደገነቡ፣ ዘመነ መንግሥታቸው የአክሱም ዘመነ መንግሥት ከፍተኛው ደረጃ ላይ መድረስ እንደቻለና ስለምን ለምንኩስና እንደበቁ ይናገራሉ።Published 11 February 2021 at 5:52pm, updated 11 February 2021 at 5:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአጼ ካሌብ ከመነሻው የኦርቶዶክስ ወይስ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበሩ?እንደምን ለቅድስና በቁ?የአጼ ካሌብ ሥርዓተ መንግሥት ለምን ተዳከመ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ