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ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ)

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Teshome Berhanu Kemal

Teshome Berhanu Kemal Source: TB. Kemal

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Published 7 March 2021 at 9:26am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የ “ኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ)” መጽሐፍ ደራሲ አቶ ተሾመ ብርሃኑ ከማል፤ ግራኝ አሕመድ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስላላቸው ልዩ ሥፍራና አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ።

Published 7 March 2021 at 9:26am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ) ሶማሊያዊ ወይስ ኢትዮጵያዊ?
  • የግራኝ አሕመድና ባለቤታቸው ድል ወንበራ ጋብቻ የበቀል፣ ፖለቲካዊ ወይስ ሃይማኖታዊ?
  • የግራኝ አሕመድ አነሳስ፣ አወዳደቅና ፍጻሜ
     
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