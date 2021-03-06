ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ)Play23:58ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Teshome Berhanu Kemal Source: TB. KemalGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.04MB)Published 7 March 2021 at 9:26amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የ “ኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ)” መጽሐፍ ደራሲ አቶ ተሾመ ብርሃኑ ከማል፤ ግራኝ አሕመድ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስላላቸው ልዩ ሥፍራና አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ።Published 7 March 2021 at 9:26amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኢማም አሕመድ ኢብራሂም (ግራኝ አሕመድ) ሶማሊያዊ ወይስ ኢትዮጵያዊ?የግራኝ አሕመድና ባለቤታቸው ድል ወንበራ ጋብቻ የበቀል፣ ፖለቲካዊ ወይስ ሃይማኖታዊ?የግራኝ አሕመድ አነሳስ፣ አወዳደቅና ፍጻሜ ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ