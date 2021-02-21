ከዳአማት እስከ ዐቢይ፤ እስልምና በኢትዮጵያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከዳአማት እስከ ዐቢይ፤ እስልምና በኢትዮጵያPlay27:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eid al-Fitr prayer in Addis Ababa. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (28.84MB)Published 21 February 2021 at 4:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሕመድ ሐሰን - የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ዳይሬክተር፤ የእስልምና ሃይማኖትን ወደ ኢትዮጵያ አዘላለቅና መስፋፋትን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 21 February 2021 at 4:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየእስልምና እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴትና መቼ ገባ?የግራኝ አሕመድ ወረራ ሃይማኖታዊ ወይስ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሃብታዊ ጦርነት?ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምናና ክርስትና ሃይማኖቶች በሰላምና በመቻቻል ለዘመናት አብሮ የመዝለቅ አስባብ ምንድነው?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ