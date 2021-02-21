ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከዳአማት እስከ ዐቢይ፤ እስልምና በኢትዮጵያ

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Islam in Ethiopia

Eid al-Fitr prayer in Addis Ababa. Source: Getty

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Published 21 February 2021 at 4:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሕመድ ሐሰን - የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ዳይሬክተር፤ የእስልምና ሃይማኖትን ወደ ኢትዮጵያ አዘላለቅና መስፋፋትን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 21 February 2021 at 4:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የእስልምና እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴትና መቼ ገባ?
  • የግራኝ አሕመድ ወረራ ሃይማኖታዊ ወይስ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሃብታዊ ጦርነት?
  • ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምናና ክርስትና ሃይማኖቶች በሰላምና በመቻቻል ለዘመናት አብሮ የመዝለቅ አስባብ ምንድነው?
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