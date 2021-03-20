ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Emperor Yohannes IV

Emperor Yohannes IV Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 March 2021 at 10:25am, updated 21 March 2021 at 10:30am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ዶ/ር ተክለሃይማኖት ገብረሰላሴ፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ በአገዛዝ ዘመናቸው ለኢትዮጵያ አንድነት ስላበረከቱት ንጉሠ ነገሥታዊ አስተዋጽኦዎቻቸው፣ ነፍጥና ሃይማኖት፣ ለአገር ሉዓላዊነት ስለ ከፈሉት የሕይወት መስዋዕትነት፣ በታሪክ ተገቢውን ሥፍራ ማግኘትና አለማግኘት አንስተው ይናገራሉ። “አፄ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ታሪክ ተገቢውን ሥፍራ ያገኙ አይመስለኝም” ሲሉም ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 21 March 2021 at 10:25am, updated 21 March 2021 at 10:30am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • ንግሥና - ከካሣ ምርጫ ወደ አፄ ዮሐንስ አራተኛ
  • አንዲት ኢትዮጵያ - የአፄ ዮሐንስ 17 የአገዛዝ ዓመታት
  • መስዋዕትነት - የጦር ሜዳ ውሎና ህልፈተ ሕይወት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ