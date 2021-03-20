ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛPlay23:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Emperor Yohannes IV Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.1MB)Published 21 March 2021 at 10:25am, updated 21 March 2021 at 10:30amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ዶ/ር ተክለሃይማኖት ገብረሰላሴ፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ በአገዛዝ ዘመናቸው ለኢትዮጵያ አንድነት ስላበረከቱት ንጉሠ ነገሥታዊ አስተዋጽኦዎቻቸው፣ ነፍጥና ሃይማኖት፣ ለአገር ሉዓላዊነት ስለ ከፈሉት የሕይወት መስዋዕትነት፣ በታሪክ ተገቢውን ሥፍራ ማግኘትና አለማግኘት አንስተው ይናገራሉ። “አፄ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ታሪክ ተገቢውን ሥፍራ ያገኙ አይመስለኝም” ሲሉም ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 21 March 2021 at 10:25am, updated 21 March 2021 at 10:30amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementንግሥና - ከካሣ ምርጫ ወደ አፄ ዮሐንስ አራተኛአንዲት ኢትዮጵያ - የአፄ ዮሐንስ 17 የአገዛዝ ዓመታትመስዋዕትነት - የጦር ሜዳ ውሎና ህልፈተ ሕይወትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ