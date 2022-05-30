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የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ዕድሳትን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሊጀምር ነው

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Published 30 May 2022 at 5:10pm
By Stringer Report
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*** የጋዜጤኞች ጥበቃ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኞች መታሰር ያሳሳበው መሆኑን ገለጠ

Published 30 May 2022 at 5:10pm
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