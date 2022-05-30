የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ዕድሳትን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሊጀምር ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ዕድሳትን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሊጀምር ነውPlay10:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.81MB)Published 30 May 2022 at 5:10pmBy Stringer ReportSource: SBS *** የጋዜጤኞች ጥበቃ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኞች መታሰር ያሳሳበው መሆኑን ገለጠPublished 30 May 2022 at 5:10pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ