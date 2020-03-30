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የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫ መራዘምና አለመራዘም ላይ በዚህ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንደሚሰጥበት እየተጠበቀ ነው

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Homeland Report Election Day

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Published 30 March 2020 at 4:54pm
By Stringer
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አገርኛ ሪፖርት - የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዚህ ሳምንት ውስጥ በወርኃ ነሐሴ እንዲካሄድ ቀን ተቆርጦለት የነበረው አገር አቀፍ ምርጫ መራዘምና አለመራዘምን አስመልክቶ ውሳኔውን ይፋ ያደርጋል ተብሎ መጠበቁን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 30 March 2020 at 4:54pm
By Stringer
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