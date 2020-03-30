የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫ መራዘምና አለመራዘም ላይ በዚህ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንደሚሰጥበት እየተጠበቀ ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫ መራዘምና አለመራዘም ላይ በዚህ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንደሚሰጥበት እየተጠበቀ ነውPlay09:13ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: NEBEGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.89MB)Published 30 March 2020 at 4:54pmBy StringerSource: SBS አገርኛ ሪፖርት - የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዚህ ሳምንት ውስጥ በወርኃ ነሐሴ እንዲካሄድ ቀን ተቆርጦለት የነበረው አገር አቀፍ ምርጫ መራዘምና አለመራዘምን አስመልክቶ ውሳኔውን ይፋ ያደርጋል ተብሎ መጠበቁን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 30 March 2020 at 4:54pmBy StringerSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ