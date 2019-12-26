ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2019 - ሚኒስትር አዳነች አቤቤና የጠ/ፍ/ቤት ፕሬዚደንት መዓዛ አሸናፊ

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Interview with Adanech Abebe and Meaza Ashenafi

Minister Adanech Shiferaw (L), and Chief - Justice Meaza Shiferaw Source: Courtesy of MoR, and EPA

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Published 26 December 2019 at 2:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በ2019 የምልሰት ምልከታችን ከአዳነች አቤቤ - የኢፌዴሪ ገቢዎች ሚኒስትርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት መዓዛ አሸናፊ ጋር ቀደም ሲል ካደረግናቸው ቃለ ምልልሶች ቀንጭበን አቅርበናል። ሚኒስትር አዳነች “ኢትዮጵያ ቢያንስ ከ75 ፐርሰንት ባላነሰ ወጪዋን ራሷ መሸፈን አለባት” ሲሉ፤ ፕሬዚደንት መዓዛ “ሕዝብ በፍትሕ ሥርዓት ላይ እምነት ከሌለው፤ በመንግሥት ላይም እምነት አይኖረውም” ይላሉ።

Published 26 December 2019 at 2:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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