ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በቻይና መንግሥት በኩል ያለው አቋም ቻይና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አትገባም፤ ሌላ አገርም እንዲገባ አትፈልግም የሚል ነው” አምባሳደር ተሾመ ቶጋ

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Teshome Toga

Teshome Toga, Ethiopian Ambassador to China Source: Teshome Toga

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Published 9 January 2021 at 6:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ፤ ለወርቅ ኢዩቢልዩ ስለበቃው የኢትዮጵያና ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሂደትና ፋይዳዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 9 January 2021 at 6:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያና ቻይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጅማሮና ትሩፋቶች
  • የኢትዮጵያ መንግሥት ሕግ የማስከበር፣ ሰላምና መረጋጋትን የማስፈን እርምጃዎችን በተመለከተ የቻይና መንግሥት ግንዛቤና አቋም
  • የኢትዮ-ቻይና የአጭርና ረጅም ጊዜያት ትልሞች
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