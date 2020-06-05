ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለአማራ ሕዝብ የአንድነት ጥሪ ማቅረብ ለምን አስፈለገ?

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Interview with Mesfin Aman and Askebir Gebru

Mesfin Aman (L) and Askebir Gebru R) Source: Supplied

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Published 5 June 2020 at 12:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሰሞኑን “የአማራን ሕዝብ ካለበት ፈታኝ ሁኔታ አውጥቶ ለሁለንተናዊ ስኬት ለማብቃት በአንድነት እንቁም” በሚል ርዕሰ ጥሪ 20 የአማራ ማኅበረሰብ ተወላጆች መግለጫ አውጥተዋል። ስማቸውን ካሠፈሩት ውስጥ አቶ አስከብር ገብሩና አቶ መስፍን አማን የአንድነት ጥሪ ዕሳቤያቸውን ያስረዳሉ።

Published 5 June 2020 at 12:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የአማራ ማኅበረሰብ የአንድነት ጥሪ
  • የማኅበራዊ ሚዲያ ውዥንብር
  • ሕብረ ብሔራዊነት
 

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