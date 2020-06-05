ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ለአማራ ሕዝብ የአንድነት ጥሪ ማቅረብ ለምን አስፈለገ?Play11:41ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mesfin Aman (L) and Askebir Gebru R) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.42MB)Published 5 June 2020 at 12:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሰሞኑን “የአማራን ሕዝብ ካለበት ፈታኝ ሁኔታ አውጥቶ ለሁለንተናዊ ስኬት ለማብቃት በአንድነት እንቁም” በሚል ርዕሰ ጥሪ 20 የአማራ ማኅበረሰብ ተወላጆች መግለጫ አውጥተዋል። ስማቸውን ካሠፈሩት ውስጥ አቶ አስከብር ገብሩና አቶ መስፍን አማን የአንድነት ጥሪ ዕሳቤያቸውን ያስረዳሉ።Published 5 June 2020 at 12:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የአማራ ማኅበረሰብ የአንድነት ጥሪየማኅበራዊ ሚዲያ ውዥንብርሕብረ ብሔራዊነት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ