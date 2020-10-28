“የፕሬዚደንቱ ምክር የዕብድ ምክር ነው፤ ግድቡ ተገንብቶ እስኪጠናቀቅ ዕረፍት የለንም” - አቶ በሪሁን ደጉ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዳይ ፈፃሚ

Interview with Beryihun, Yohannes and Abulla

Beryihun Degu (L), Yohannes Eneyew Ayalew (T-R) and Abulla Agwa (B-R) Source: SBS Amharic, SBS and YEA

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

አቶ በሪሁን ደጉ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዳይ ፈፃሚና በባለ ሙሉ ስልጣን ሚኒስትር ማዕረግ የዳያስፖራ ጉዳዮች ኃላፊ፣ አቶ አቡላ አግዋ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የሎቢና ሶሻል ሚዲያ አስተባባሪ፣ ዮሐንስ እንየው አያሌው - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ዕጩ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የቴክኒክ፣ የሕግና የሳይንሳዊ ምርምር ቡድን የሕግ ጉዳዮች አስተባባሪ ሰሞኑን ፕሬዚደንት ትራምፕ የሕዳሴ ግድብን አስመልክቶ በተናገሩት ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Share

Latest podcast episodes

Shek Abdurahman

" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር

Brave Fireman of a Burning Building and Holds Saved boy in His Arms. Open fire and one Firefighter in the Background.

በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል

Driver training exam.

የአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?

Chris Minns and Dominic Perrottet.jpg

ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023